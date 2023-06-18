إهانة الأساتذة – حسين الذكر

( مات خزان الأموال وهم احياء .. والعلماء باقون ما بقي الليل والنهار ) .. الامام علي بن ابي طالب . يحكى ان وفدا زار احد المراجع الدينية وقد سلم الوفد على المرجع وهو جالس لكبر سنه وسوء حالته الصحية .. ولكنه قام على قدر ما واخذ يد الأستاذ ثم عانقه بحرارة مع ان أحدا منهم لم يبلغه بأسماء الوفد … لكنه على ما يبدو تحسس واستشعر ذلك .. وعندما بدا الترحيب والحديث قال المرجع : ( لقد علمت انكم وفد طلبة جامعيين .. وسمعت بعضكم يهمس الى الأستاذ المرافق بالاسم والعنوان .. وعرفته انه استاذكم .. فاردت بقيامي ان اعظم منزلة الأساتذة والعلماء) ..

فيا ترى ما هي عقوبة من حاول إهانة الأساتذة والعلماء سيما في الحرم الجامعي وربما امام طلابهم .. واي عار في الدنيا قبل الاخر سيلحق أولئك الجهلة والاميين الذين يتطاولون على اهل العلم .. وما هو موقف رد الجهات السياسية التي يدعون احتمائهم بها وتنفيذهم لتلك الاساءات الفاضحة والمشينة والمدانة من قبل الامة كلها!