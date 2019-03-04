إنه عالم السيلفي.. سلفة بمئتي دولار – حسين الذكر

كنت والصديق الدكتور كاظم الربيعي نتنقل بين دور النشر اللبنانية لطبع كتابينا في بيروت ، حينما استاجرنا سيارة اجرة، كان يرد فيها السائق اللبناني على تعاملنا معه بخصوص الاجرة ، فقال : ( عجب منكم وانتم استاذيين وتتعاملان معي على دولار ودولارين وانا سائق تكسي شقيان تعبان ، فيما شاهدت بعض العراقيين يرمون الاف الدولارات على الغواني والراقصات في الملاهي وغيرها ) . فقلنا له انهم يرمون اموال العراقيين المسروقة تحت مسميات ، جعلت من منشئاتنا ومؤسساتنا خربة بعد ان نهبت أموالها ودمرت احوالها وظلت تعاني ونعاني مما نحن فيه ) .

فيما كنا نسير بشوارع بيروت الاجمل مناخا وطبيعة وحرية مكفولة بالقانون لفت انتباهي طريقة تنظيف المدينة، فقد شاهدتهم يضعون عشر حاويات ذوات جودة عالية بالحركة والقوة والحجم والمرونة ووزعت في اماكن محددة، فيما تتولى سيارات خاصة لنقل النفايات ليلا ونهارا من قبل عمال يرتدون زيا موحدا نظيفا يعملون بصمت ومهنية ومتابعة . وقد قارنت بما يحدث في العاصمة بغداد التي تنتشر النفايات بشوارعها برغم ملايين الدولارت المصروفة تحت عنوان التنظيف ، فيما نرى تكدس الازبال بكل مكان خصوصا بالمناطق الشعبية الاكثر فقرا وعطاء للوطن ، الاغرب ان الكثير من عمال نظافتنا ملثمون لا شيء يدل على مفهوم النظافة في طريقة عملهم ، كانهم ينتظرون الرواتب غير مبالين بقيم اخرى.

وقد ربطت ذلك باغلب مؤسساتنا التي غدت اسيرة للمحاصصة والعشائرية والحزبية والكتلوية حتى بعضها تحولت الى مملكات خاصة بل حكومات داخل الحكومة ، تديرها مجموعات تتلون بلون واحد ، لا تسمح باختراقها ابدا ولا سلطان للمحاسبة والمراقبة عليها ، وقد حزنت كثيرا حينما اتصل بي صديقي ابو معتز عبر الواتسب من بغداد رادا على اعمدتي الصحفية : ( ما الفائدة يا صديقي مما تسطر من معاناة ونداءات اذ لم تجد من يسمع ، واسمعت اذ ناديت حيا …. ولكن) .

ثم تناقشنا مع عراقيين واشقاء عرب يعانون مثلنا في بعض مؤسساتهم ببعض الامور الحياتية اليومية ومواجعها التي لم تتبدل : ( احدهم ذكر ان بعض الموظفين في دوائر معينة يتسابقون لشراء وركوب السيارات الحديثة الفخمة مع انهم موظفون بدرجات وعناوين بسيطة ، حينما سالنا كيف حدث ذلك ، قالوا ينظمون سلفا بينهم يوميا بـ ( مئتي دولار ) .. نعم يوميا يتطلب الدفع مئتي دولار .. فمن اين يا ترى يحصل الموظف البسيط هذا المبلغ؟) . لا نحتاج الى كثير من الذكاء والوقت لتعليل ذلك ، فالكتاب ظاهر من عنوانه ، فاغلب دوائرنا اسيرة والمواطن غير المتحصن بمظاهر القوة ، عليه ان يدفع لاي معاملة تمر من هنا ، والا تخرب السلفة .

فقلت في نفسي مع بعض المشاهد والمقاربات المحزنة لكن عددا رائعا من النماذج الحسنة موجودة في بلدي العراق العزيز واهل الخير اكثر من غيرهم لكن المشكلة التي نعانيها ونبقى اسرى تقاليدها ان الاشرار مع قلتهم لكنهم يمتلكون دوما قوة العبث والتسلط على الرقاب وتسيير الامور وفقا لرغباتهم الشخصية الضيقة المحصورة بدائرة الشهوانية المفرطة حد الابتذال ومحاولة التعويض عن مركب النقص الذي يعتريهم .. بعيدا عن التفكير بالوطن والمواطن الا حينما يحتاجون صوته او قوته للدفاع عن مصالحهم الخاصة قبل العامة .

بغداد