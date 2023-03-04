إنهيار وإنحدار – خضير فاخر فاضل

في العراق ناقوس يدق وهذا الصوت يزداد جلجله انه صوت شرفاء القوم حول اتساع رقعة الاميه وتدني مستوى التعليم وغياب تطويره ان الغيورين على أحوال التنميه لا يملكون غير الحث والتشجيع لايقاظ هذه الضمائر التي تمتلك قرارات ولديهم مناصب تؤهلهم لتفيذ ما يمكن تنفيذه لخدمة القطاع التربوي ولن. يسكتوا أبناءنا عن ايقاظ هذه الضمائر التي اغمضت اعينها وصمت آذانها وراحت في نوم عميق من ان تشعر او تحس بما يمر التعليم من انهيار وانحدار.

بغداد المجد

بغداد ياقلعة الأسود وياشعبة المجد والخلود واجب علينا أن نصل بها في يوم من الايام إلى تحقيق تلك الصورة التي يطمح إلى تحقيقها كل شريف ويرقى بها إلى حيث كانت قلعة للاسود وإم المجد والخلود و لنسمع جميعا حينها صوت الام الملكة ام كلثوم وهي تغني عن بغداد.