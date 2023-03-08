إنهم لا يقرأون .. إنهم لا يفرّقون – نادية هناوي

نالت النسوية في العقدين الأخيرين اهتماما واضحا من لدن كثير من الدارسين والباحثين العرب. ومن جراء ذلك ظهرت مشاريع وأقيمت فعاليات وعقدت حلقات وندوات تساند المرأة وتريد النهوض بواقعها. الأمر الذي اقتضى من مراكز السيطرة على الثقافة أن تبادر بعمل فيه تقول إنها فاعلة وحاضرة وإنها مسيطرة على الثقافة وأهلها، وإنها لن تدع أي شأن من شؤونها يفلت من بين يديها. فقامت بتوجيه خاصتها من الرجال والنساء نحو ممارسات تحقق أغراضها في السيطرة وتؤكدها. ولعل أهم تلك الممارسات استحداث أقسام بمسمى( تمكين المرأة) لتكون جزءا من أي تشكيل وظيفي في أي دائرة من دوائر الدولة الحكومية بدءا من أعلى المستويات الادارية ومرورا بالكليات والمؤسسات الانتاجية وانتهاء بدائرة البلدية ومصلحة الماء والمجاري.

وحُدد لكل قسم من أقسام تمكين المرأة موظفون، وخصصت له موارد بحسب كل دائرة من الدوائر الرسمية مع تحديد برامج عمل محورها( المرأة) وبعد مرور اكثر من سنوات على تلك الاقسام لم نر امرأة علا شأنها بعلو ما تنجزه ولا تحمل المعنيون بامر المرأة مسؤولياتهم في خدمتها، بل رأينا نسوة تسلب حقوقهن من قبل من استغلهن أو اضطهدن ورأينا مراكز السيطرة على الثقافة وقد زادت فاعليتها في الوقوف بالمرصاد لاي مشاريع ذات نتائج وضرورات تفرض على اصحاب القرار الاستجابة لها وأخذ أمر ما بشأنها.

وبهذا ضَربت مراكز السيطرة على الثقافة عصفورين بحجر واحد فهي من جانب أظهرت نفسها حامية لحمى المرأة مدافعة عنها من خلال فتح اقسام تمكين المرأة ومن جانب اخر أبقت على الوضع الذي تريده وهو أن تكون المرأة تابعة وقابعة، فلا طحين ولا جعجعة سوى ما تظفر به تلك المراكز من علو الصيت ومؤازرة النخب الفاعلة التي تطمح دوما أن تكون الى جانبها.

مثل هذا التمكين البهرجي الذي يخفي خلفه تمكنا باطنيا سيئا نجده يتجسد على صعيد آخر من صعد الثقافة العربية وفيه أيضا لمراكز السيطرة على الثقافة لعبة أخرى وأعني به صعيد الادب شعرا وسردا ونقدا وترجمة. فنشاط الأدب في العقود الاخيرة من القرن العشرين والعقدين المنصرمين من القرن الحالي أحرز تقدما وأكد أن الاديب العربي قادر بقوة على ان يحرك السواكن ويكشف المخبأ. فلفت بتقدمه هذا انظار مراكز السيطرة على الثقافة فكان لها ان احست بضرورة ان يكون لها حضورها بوصفها الماسكة لدفة العجلة الثقافية تديرها وتسيرها على وفق رغباتها وبما يناسب مشتهياتها التي لا تتعدى اللذائذ الانية.

وزن اعلامي

فكان أن أعطت لمسابقات الشعر والرواية وزنا إعلاميا غير مسبوق ثم خصصت لسعيد الحظ بتلك المسابقات جوائز مما لذ وطاب، فاندفع الباحثون وراء المنافع الانية وسعى الدارسون الى مكتسباتها الشخصية. والنتيجة علو نجم ادباء المسابقات مع توارى نجم ادباء الانجازات الحقيقية الذين لا يحصدونها الا وهم قابضون على جمرها، يكتوون بها لكنهم فرحون بكل اكتواء كونهم يضعون الحياة العربية على الطاولة ويشخصون امراضها وظواهرها بكل ما فيها وما عليها.

بهذا تكون مسابقات الادب وتمكين المرأة سواء بسواء فلا هذه تحسن واقع المرأة وتطوره، ولا تلك تضيف للادب عزما أو تمده بأسباب القوة. وهنا نتساءل : ماذا كان يضر مراكز السيطرة على الثقافة واربابها النجباء لو أنهم تركوا المرأة تقول كلمتها بدل أن يمكنوها هم، فيصرفوا كل تلك الموارد على أقسام تمكين المرأة وما من دفاع عن النسوية بل تمييع لجهودها وجهود من يساندها من الخبراء والمتخصصين؟ ثم ماذا يضر مراكز السيطرة على الثقافة لو انهم تركوا الروائي والشاعر يواجه واقعه ويقول ما يريد بدل أن يشوشوا عليه رؤيته ويجعلونه مثل علي بابا يحلم بالمفتاح الذي يفتح له مغارة الكنز على طريقة أصحاب الهواتف النقالة: أرسل رسالة وستحصل على مئات الهدايا ؟. مما لا شك فيه أن الاديب العربي له من الوعي مثلما للمرأة العربية وعيها، وهما معا يدركان حجم الماكنة التي تديرها مراكز القوى وأرباب السلطة. ولذلك يعرفان كيف يواجهانها حتى اذا بادرت تلك المراكز والارباب الى ابتكار حدث ظاهري تريد به ان تؤكد سيطرتها كانت للنساء والادباء حركة مضادة تسفه ذلك الابتكار وتدينه. وصحيح ان هذه الحركة غير واضحة وربما هي غير ملموسة ولا مشاهدة لكن مجرد الاصرار على القيام بها دليل قوة يزعج المراكز والارباب ويجعلهم يعيدون حساباتهم من جديد.

ومهما كانت الحركة ضئيلة وغير فاعلة تبقى هي صورة من صور الكفاح باتجاه الظفر بالحق والفوز بتحقيق الحلم. حلم امتلاك المرأة حقها في أن تقول كلمتها من دون حاجة الى تمكين أو تمكن، وحلم الاديب في امتلاك حريته كي يقول كلمته من دون حاجة الى عباءة اسم يتدثر به ويكتب من خلاله.وبالامس كان للنسوية العربية صور مختلفة بها أعلنت انها ليست سلعة للتمكين بل هي حرة وستستمر في نضالها نحو صنع التغيير على صعيد واقعها وواقع اخواتها في بلدان اخرى، فشاطرت الايرانيات في نضالهن ضد القمع الذكوري وساهمت في مساعدة المنكوبات والنازحات وتعليم الاميات وتثقيف اليافعات. وكذلك بالامس كان للاديب العربي أن أكد انه ليس سلعة ولا هو يافطة يرفعها من يريد أن يتلبس ثوب الثقافة والسيطرة عليها بمسابقات انكشف زيف منصاتها فظهر الشاعر العربي الحقيقي مرفوع الجبين فصيحا بليغا صادحا.

وكما أن أمس النسوية لن يختلف عن يومها، فلن يتغير يوم الادب عن أمسه ايضا، لان الاساس الذي ينطلقان منه واحد وهو الوعي بحقيقة ذاك الامس ورهانات هذا اليوم. ويظل المأمول منهما كثيرا لان ما لديهما من مخزونات الطاقة الابداعية لا حدود له.

ثقافة عربية

وهذه الطاقة هي التي تجعل اديم الثقافة العربية اخضر على الدوام لا تؤثر فيه لطخات قوائم طويلة أو قصيرة ولا تقلل من عزمه فذلكات المراهنين على مباريات تجعل من الرواية فرس الرهان. واغلب الرهان خاسر كما يقول المثل العربي. وكما أن ليس للمرأة حاجة إلى من يمكنها لانها متمكنة في الاصل، فكذلك لا يحتاج الاديب الى من يرفع قدره، لان قدره يصنعه هو بهمته وعلياء نفسه وسمو ادبه فلا يبتذله على قارعة طريق المسابقات. ولا خير في فوز رواية أو قصيدة إن لم يزنها فعلها في التغيير وتحقيق النفع العام للحياة. وليس تاج الروائي فوز روايته ببوكر أو غير بوكر بل تاج الروائي فوزه بوعي القراء فذلك الذي يحفظ لاسمه الانتشار. وهل خلد محفوظ وكنفاني ومنيف الا باستجابة الناس وتقبلهم ووقوف هؤلاء الكتاب الى صف القضايا المصيرية ومعاناة الناس؟

واذا كان تجار الثقافة ينظرون الى المرأة مثل نظرتهم الى الرواية، يتخذونها تعلة للنجومية والاشتهار فانهم نسوا أن المرأة هي التي تصنع لهم روايات الحياة، والرواية هي التي تضع امامهم صورة اولئك الصانعين للحياة. والاثنتان معا تمدان إصبع الاتهام الى من يدعي دعهما وتمكينهما ولسان حالهما يقول: إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده.

واعتقد أن الوقت حان لأن يقول الاديب أيضا قولته ويقاطع الاعيب المتاجرة بالذائقة الثقافية ويصدح قائلا كفى للترويج للمبتدئين وكفى تطبيلا للطماعين. فلقد كثر التجعجع وما رأينا سوى حصرم. فلا أنتم أزلتم الحصرم أو عالجتموه ولا أنتم انتجتم طحينا ننتفع منه.

فلا تفرح أيها الحاصل على جائزة الرواية؛ فضربة الحظ شيء والابداع شيء اخر, ومثلما لم تفرق تلك اللجنة ــ التي شاع صيتها ــ بين الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب فكذلك لن تفرق هذه اللجنة بين السرد والوصف أو بين الحدث والشخصية.. والأمور بعواقبها.