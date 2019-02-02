إنها عالية حقّاً – حسين الصدر

-1-

على خلاف ما يعتاده الكثيرون من تأجيل الثناء والتقدير لأصحاب المواقف النبيلة والأعمال الأصيلة ، الى مرحلة انتهاء حياتهم – وهم آنذاك في حُفرٍ ضيّقة مظلمة تحت أطباق الثرى لا يرون ولا يسمعون ما يدور وما يجري فوقهم – أُصِرُّ على ضرورة التصدي لتكريم ذوي المروءات والهمم العالية في حياتهم وقبل انتقالهم الى العالم الأخر ، ليشهدوا بأعينهم ، ويسمعوا بآذانهم ، شيئا مما يستحقونه من ثناء وتثمين لِمَا أنجزوه من أعمال باهرة ، وما قاموا به من مساعٍ محمودة مشكورة …

انك اذا حرمتَ ابنتكَ من كلماتِ الحنان ، ولم تتفاعل بايجابية مع ما قامت به من مبادرات طيّبة كشَفَتْ عن نبلها وأخلاقها الرفيعة تكون قد غمطت حقها في التكريم والتقدير .

وأبقيت ظمأها الى الكأس المترع بالرواء ..!!

ولا ينفعها بعد ذلك أن تنفق الاموال الضخمة في مراسم العزاء عليها حتى كأنك تنتظر مَوْتَها لتُظهر عواطِفَك نحوها ..!!

ما أبشع هذه العادة ، وما أمرّها وأفتكها وقعاً في النفوس …

-2-

انّ هناك من اللؤماء مَنْ يُضيقُ صدراً اذا سمعك تمتدح غَيْرَهُ حتى كأنّك بذلك تسيء اليه ..!!

ولكنّ وجود مرضى النفوس مِنْ اصحاب العُقَد النفسية ، لا ينبغي أنْ يجعلك مصاباً بداء النكوص عن أداء ما تقتضيه أصولَ التعاملات الانسانية والحضارية

-3-

ومن هنا فقد اعتدتُ على الاشادة بمواقف العراقيين النابضة بالاخلاص والوطنية والحرص على الصالح العام، سواء كانوا من الرجال أو النساء ، وان لم تربطني بهم معرفة أو علاقة خاصة، ويكفي أنهم عراقيون يعبقون بشذا العراق ونكهته المميزة الحبيبة …

وبالأمس القريب كتبنا مقالاً عنوانه (الطبيبة العظيمة) ونشرناه في جريدة (الزمان) فكان سببا في توجّه هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الى تكريم الدكتورة ( أسيل أحمد) لما قامت به من موقف شجاع نبيل في انقاذ بعض الاطفال الخدّج الراقدين في ردهة شبّ فيها الحريق في مستشفى الكاظمية .

واليوم أكتب عن سيدة عراقية نبيلة أخرى تعيش في البصرة ، وكانت تعمل في مكتبه البصرة المركزية، انها السيدة ( عالية محمد) الذي طلبت من القوات العسكرية العراقية التي دخلت الى المكتبة المذكورة عام 2003 لتنصب مضاداتِ الطائرات فوق سطحها ، أنْ تَنقلَ الكتب الثمينة والوثائق والمخطوطات التي ضمّتْها المكتبة الى بيتِها حفاظا عليها وصيانة لها من الدمار اذا أُصِيبَ المبنى بالأضرار … ولكنّ طلبها جُوبِهَ بالرفض … فماذا صنعت ؟

انها لم تستسلم …

ولم تترك الحبل على الغارب

ولم يُثْنِها ذلك من انفاذ عزمها على إنقاذ النفائس الموجودة في المكتبة .

انها بدأت بالتسلل ليلا الى المكتبة لتحمل دُفعةً من تلك الكتب بعدَ دُفعة حتى تمّ لها ما أرادت .ولقد كانت مخاوفها في محلّها اذ تعرّض مبنى المكتبة المركزية في البصرة الى حريق مروّع احترقت معه موجودات المكتبة بالكامل..

احترقت المكتبة ولكنّ السيدة (عالية) التي كانت قد نقلت ثلاثين الف كتاب ومخطوطة ووثيقة من المكتبة الى بيتها، أمنّت سلامةَ هذه الثروةِ العلمية الوطنية من الاحتراق .

فاليها التحية والشكر والثناء ،على جهودها المباركة في الحفاظ على النفائس والذخائر التراثية ، وانها أصبحت (القدوة) في مضمار رهافة الحس الوطني ، وتحمّل المتاعب والمشاق من أجل الصالح العام …

انها تستحق الترقية الوظيفية ..،

وتستحق أنْ يقام لها حفلٌ تكريمي خاص تُسلّط فيه الأضواء على جهودها الحميدة ،

وتستحق ايضاً أنْ تُسمّى احدى المكتبات العامة في محافظة البصرة باسمها ، لابل تستحق أنْ يُسمّى جناح المخطوطات والوثائق في مكتبة البصرة المركزية باسمها لِمَا بذلته من جهود مخلصة للحفاظ عليها …

انّ العراق لا يُخشى عليه مع وجود هذه الروح الوطنية العالية، والاخلاق السامية، والمساعي الوضيئة الخيّرة .

-4-

وقد كتبتْ ( جنيت ونيتر) – وهي كاتبة انكليزية- عن السيدة (عالية محمد) كتاباً أعدّته للاطفال خاصة، ليستلهموا منها روح الإقدام والشجاعة ، ولكي ينمو الحس الوطني عندهم .

ثم انّ هذا ( الكتاب) تحوّل الى (مسرحية) تُعرض هنا وهناك من مسارح العالم …

-5-

وهكذا دخلت السيدة (عالية محمد) التاريخ من خلال صنيعها المجيد ، وأدخلت معها الروح العراقية المتأججه بالشهامة والوطنية والاخلاص .