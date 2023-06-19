إنكلترا تسحق مقدونيا الشمالية بسباعية ضمن تصفيات أوروبا

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – سحقت انكلترا ضيفتها مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة بينها ثلاثية لجناح ارسنال باكايو ساكا الاثنين في طريقها لتحقيق فوزها الرابع تواليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى النهائيات المقررة في المانيا عام 2024.

وحصدت انكلترا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة لتسير ثبات نحو النهائيات المقررة في ألمانيا من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو عام 2024.

وتحتل أوكرانيا بعد فوزها على مالطا 1-صفر اليوم ايضا المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات وتأتي ايطاليا في المركز الثالث ولها 3 نقاط من مباراتين.

على ملعب “اولدترافورد”، قدّم منتخب “الاسود الثلاثة” عرضا هجوميا قويا أمام نظيره المقدوني الشمالي الذي صمد امامه 29 دقيقة قبل ان ينهار نهاية الشوط الاول وتتلقى شباكه 3 اهداف في الدقائق الـ 16 الاخيرة.

افتتح هداف انكلترا هاري كاين التسجيل بعد هجمة رائعة تبادل فيها لاعبا مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو الكرة ومررها الاخير عرضية داخل المنطقة حيث تابعها كاين المتربص بيسراه داخل الشباك (29). وهي المباراة السادسة تواليا التي يسجل فيها كاين هدفا على الاقل.

واضاف ساكا الهدف الثاني بعد تلقيه كرة من كايل ووكر فسددها قوية في سقف الشباك (38).

وتبادل كاين وجوردان هندرسون الكرة بشكل رائع قبل ان يمررها الاخير متقنة باتجاه راشفورد الذي تابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (45).

وما ان مضت دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى اضاف المنتخب الانكليزي الهدف الرابع بطريقة ولا اروع عندما مرر ترنت الكسندر ارنولد كرة امامية باتجاه ساكا فسيطر عليها الاخير في الهواء ومر عن احد المدافعين قبل ان يطلقها صاروخية في اعلى الشباك.

ونجح ساكا في تسجيل الهاتريك بتمريرة امامية من كاين فانفرد بالحارس وسدد عن يمينه (51).

واضاف البديل كالفن فيليبس السادس من مسافة قريبة مفتتحا رصيده من الاهداف الدولية (64).

واختتم كاين مهرجان الاهداف بتسجيله السابع من ركلة جزاء اثر مخالفة على جون ستونز داخل المنطقة (73).

وعزز كاين رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب انكلترا مع 58 هدفاً في 84 مباراة.