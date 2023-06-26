إنقلاب مرتزقة فاغنر – وليد الشطري

عجلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أرهقت دول العالم تضخم أقتصادي مرعب..!؟

بوتين شخصية مخابراتية من طراز خاص عقل مخابراتي داهية وخطير..

هل أستراتيجية بوتين خططت للتخلص من مرتزقة فاغنر..!؟

بوتين ليسَ بالرجل السهل ..!؟

ما حصل في روسيا هل هو سيناريو بوتين الداهية والخطير للتخلص من مرتزقة فاغنر..

الأيام حبلى بالمفاجأت ..!؟

ما حصل يجعلنا نراجع حسابتنا في بناء جهاز مخابرات عراقي قوي البناء متماسك قادر أن يصون وحدة العراق في ظل ظروف أستثنائية معقدة وخطيرة ..!؟

أقترح على رئيس الوزراء السوداني مايلي يجب أن تغربل جهاز المخابرات في أن يكون جهاز المخابرات العراقي جهاز مستقل منتسبيه يتم أنتقاءهم وفق مواصفات خاصة وأهم نقطة الإنتماء للعراق فقط لا ينتمون لأي كيان أو تنظيم سياسي بتاتاً..!؟

ما يثير القلق

تكالب أحزاب السلطة من قادة الإطار التنسيقي الهيمنة على جهاز المخابرات العراقي وهذا خطأ قاتل وجسيم يا رئيس الوزراء ..!؟

اللهم إني بلغت..

أللهم فأشهد..