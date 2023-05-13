إنقطاع تام للتيار الكهربائي في المحمودية والأهالي يناشدون

بغداد – ابتهال العربي

ناشد اهالي قضاء المحمودية التابع لمحافظة بغداد، وزارة الكهرباء باعادة تجهيز منازلهم بالطاقة بعد انقطاعها منذ فجر امس من دون معرفة الاسباب. وقالوا لـ (الزمان) امس ان (التيار الكهربائي انقطع عن منازلنا في مناطق المحمودية منذ فجر امس ،حيث توجهنا الى مديرية كهرباء القضاء لمعرفة السبب الذي يقف وراء حرمان الاهالي من الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الا انها عزت الامر الى عدم تجهيزها من قبل الوزارة)، مطالبين الوزارة (بتوضيح اجراءاتها بشأن ذلك ، والعمل على اعادة تجهيز المنطقة بالكهرباء)، واشاروا الى ان (الاطفاء التام عادة يتكرر مع ارتفاع درجات الحرارة، وندعو الجهات المعنية للنظر بمناشدتنا واعادة التيار لتغطية حاجة المواطنين ومنع استغلال الاطفاء من قبل اصحاب المولدات الذين سيقدمون على رفع سعر الامبير). واستنفرت الوزارة ملاكاتها ،لاعادة الكهرباء الى مدينة الطب بعد تضرر المغذي نتيجة اعمال حفريات لوزارة الاتصالات القابلو الضوئي . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير زياد علي فاضل ، وجه بإستنفار جهود ملاكات نقل الوسط لضرورة معالجة تضرر قابلو خط جميلة القديمة الطب 132، والمغذي بشكل مباشر لمدينة مدينة الطب ، حيث تسببت اعمال حفر للكيبل الضوئي من قبل ملاكات وزارة الاتصالات بتضرر وانقطاع اطوار القابلو)، وأضاف أنه (ملاكات نقل الطاقة الوسطى وبإشراف مديرها العام رياض عريبي، باشرت بأعمال الفحص والحفر لمعالجة الضرر ، والعمل بحذر حفاظاً على الملاكات نتيجة تقارب مسار قابلو خط جميلة كرنتينة)، واوعز الوزير بـ (إجراءات عاجلة لمعالجة قابلوات الخط المتضرر ،وإصلاحه واعادته للعمل خلال الساعات المقبلة)، مثمنا (الجهود الكبيرة للوزارت الاخرى ،مع ضرورة التنسيق مع الوزارة وتشكيلاتها مسبقاً لتزويدهم بخرائط مسارات جميع الخطوط الناقلة والقابلوات لتلافي هكذا حوادث وتجنبها خدمة للصالح العام ).