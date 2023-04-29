إنقطاع التيار في المشرح والكحلاء بسبب الصيانة

العمارة – علي قاسم الكعبي

أعلنت دائرة توزيع كهرباء ميسان عن أن مناطق في محافظة ميسان ستشهد انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة اعمال الصيانة وقال اعلام كهرباء ميسان لـ(الزمان) أمس (ابلغتنا دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان ، بانها ستقوم باطفاء خط شمال العمارة 1 و 2 العائدين لها لاغراض الصيانة الدورية والتي ستستمر 5) ساعات مشيرا إلى أن (العمل بدا منذ صباح الأربعاء بإطفاء التيار الكهربائي في خطوط نقل ومغذيات والمحطات التحويلية في ناحية المشرح وقضاء الكحلاء وذلك لوجود أعمال صيانة) واشار إلى إن (الإطفاء سيؤثر على عمل محطة كصيبة المتنقلة 132 / 33 ك.ف، التي تغذي محطات ” الكحلاء القديمة، الكحلاء الجديدة، المشرح، متنقلة طريق المشرح (العمارة) الثانوية (33 ك.ف)، منوها بأن الاطفاء سيشمل قضاء الكحلاء وناحية المشرح وعدد من المناطق والاحياء التي تتغذى على متنقلة طريق المشرح، واكد بان عملية التجهيز ستعود فور إعادة المحطة التحويلية للعمل).