إنقاذ معنّفة والقبض على منتحل صفة يمارس الإبتزاز

المحافظات – مراسلو (الزمان)

القت قيادة شرطة محافظة النجف ، القبض على متهم ينتحل صفة عنصر في القوات الأمنية، وقيامه بابتزاز الفتيات من خلال السيطرة على صفحاتهن في مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتهن مقابل مبالغ مالية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك جاء بعد ورود شكوى من قبل أحد المواطنين بتعرض ابنته إلى الابتزاز من قبل أحد الأشخاص بعد قيامه بتهكير صفحتها الشخصية وسحب محتوايات هاتفها وصورها الشخصية، وادعائه بأنه منتسب في القوات الأمنية، وابتزازها لدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور الخاصة بها على مواقع التواصل)، واضاف ان (فريق عمل تمكن من استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه وقد اعترف صراحة بقيامه بعملية الابتزاز، حيث تم تصديق أقواله قضائيا). وتمكنت فرق الاطفاء ،من اخماد حريق نشب داخل فندق في المحافظة نفسها.واشار بيان تلقته (الزمان) امس إن (حريقا نشب داخل فندق زهرة النجف الواقع بمركز المدينة القديمة بالمحافظة ، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية)،وأضاف أن (الفرق أنقذت عددا من النزلاء الإيرانيين كانوا داخل الفندق بعد السيطرة على الحريق). وفي واسط ،ضبطت الشرطة، 11 متسللا من الجنسية الأجنبية في قضاء بدرة.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس أن (مفارز شرطة بدرة ألقت القبض على ستة متسللين من الجنسية الأجنبية)، واضاف ان (دوريات فوج نفط واسط الثالث ،نجحت في القبض على خمسة متسللين آخرين)، مشيرا الى ان (عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات استخبارية وبعد نصب كمين محكم عند دخولهم البلاد بشكل غير قانوني). كما القت مفارز قسم شرطة الطفل في واسط، القبض على متهم عنف ابنته بالضرب.وقال البيان انه (دوريات النجدة عثرت على طفلة معنـفة ومرمية على الطريق الحولي، وبعد الاستفسار منها، اتضح أن والدها الذي قام بتعنــيفها بالضرب المبرح)،

مشيرا الى (تشكيل مفرزة بامرة ضابط تحقيق والتوجه إلى منزلها والقاء القبض على والدها)، وتابع انه (تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ودونت اقواله ابتدائيًا ، وعرضت على انظار قاضي التحقيق المختص بقضايا العنف الاسري لاصدار القرار بحقه لينال جزاءه العادل). وسجلت الشرطة المجتمعية، انخفاضاً في حالات العنف الأسري في عموم البلاد.وقال مسؤولها العميد غالب العطية في تصريح امس ان (الزيادة الحاصلة في حالات العنف الاسري ،كانت نتيجة لجملة من الاسباب ابرزها انتشار ظاهرة المخدرات التي تؤثر على تماسك العوائل، فضلا عن اسباب اقتصادية واجتماعية اخرى). وكشفت قيادة شرطة بابل ،عن ملابسات قتل شاب كان يعمل مسحراتي طيلة شهر رمضان. وقالت الشرطة في بيان أن (فريق العمل الذي شُكل بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، ، تمكن بعد التحري وجمع المعلومات من إلقاء القبض على الجاني في محافظة كربلاء). الى ذلك ،قررت وزارة الدفاع الدنماركية، سحب جميع عسكرييها الذين شاركوا في الحرب ضد داعش في العراق وسوريا.وقالت الوزارة في بيان إن (القيادة العسكرية قررت الانسحاب والعودة إلى الدنمارك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عدد الدواعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة ماسة لمساهمتنا، وجزئيًا لأننا بحاجة إلى قواتنا في بلدنا).