طباعة فك ثلاثي الأبعاد لتعويض سعودي عن ورم سرطاني

إنقاذ مسنة تعاني من تلف الأمعاء الكامل

النجف – سعدون الجابري

الرياض – الزمان

أنقذ فريق طبي متخصص في مدينة الصدر الطبية في النجف سيدة تبلغ من العمر80 عاماً ، من أهالي الديوانية وقال مصدر ان (المريضة تعاني من تجلطات دموية ، تم إحالتها من مستشفى الديوانية التعليمي الى مدينة الصدر الطبية بالنجف). و بين رئيس الفريق الطبي إخصائي الجراحة العامة علي ياسين الربيعي أمس انه (بعد وصول المريضة لردهة الطوارئ في مدينة الصدر الطبية ، و هي كانت تعاني من آلام حادة بالبطن منذ أربعة أيام ، و أنتفاخ شديد مع حالة قبض حادة ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لها قررنا إدخالها إلى صالة العمليات الطارئة، و تم إجراء فتح بطن إستكشافي ، حيث تبين وجود گانگرين الامعاء ، وعلى الفور تم إستئصال الجزء المتضرر من الامعاء و إعادة ربطها بنجاح وبوقت قياسي). و شكر رئيس الفريق المشاركين بهذه العملية من مخدرين و جراحين و كوادر تمريضية في مدينة الصدر الطبية لجهودهم التي بذلت في إجراء العملية).

وتمكن فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى بريدة المركزي (وسط السعودية) من إنهاء معاناة مريض في الـ 18 من عمره أصيب بورم سرطاني في فكه السفلي. وأكد التجمع الصحي بالقصيم أن المريض حضر إلى قسم جراحة الوجه والفكين في المستشفى وهو يعاني من ورم في الفك السفلي الأيسر منذ ثلاث سنوات، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين انتشاره في كافة أجزاء الفك ليقرر الفريق المعالج التدخل الجراحي باستئصال كامل الورم والفك، والذي تم تعويضه باستخدام عظمة من شظية الساق وتزويدها بأجزاء مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تكللت العملية التي استغرقت 15 ساعة بالنجاح، والمريض يكمل فترة النقاهة في المستشفى.