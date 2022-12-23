القبض على المجموعة التي إستهدفت سيطرة كركوك

إنقاذ طالبة حاولت الإنتحار إثر تعرضها للإبتزاز في كربلاء

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من إلقاء القبض على المجموعة التي قامت باستهداف السيطرة 55 الواقعة في منطقة كوباني – قرب الطريق الحولي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية القاء القبض تمت بعد تفعيل الجهد الإستخباري والتحري الميداني وبالتنسيق مع قيادة الشرطة و باقي الأجهزة الأمنية وبإشراف قائد المقر المتقدم – قيادة العمليات المشتركة في المحافظة)، واضاف انه (تم التوصل لأحد المنفذين وبدلالته تم التعرف على باقي أفراد المجموعة). واكد (احالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم).

وضبطت مفارز جهاز المخابرات الوطني،تاجر مخدرات بحوزته 5 كيلو غرام في محافظة ميسان .وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناء على معلومات دقيقة بشأن وجود احد الناقلين للمخدرات في ميسان ، نفذ الجهاز وبالتنسيق مع مديرية مخدرات ميسان، عملية نوعية تمكن خلالها من القاء القبض على المتهم)، واضاف انه (تم ضبط بحوزة المتهم 5 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة). وفي كربلاء ،مكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ، انقاذ طالبة جامعية من محاولة انتحار اثر تعرضها لعملية ابتزاز من قبل أحد الأشخاص.واوضح بيان للشرطة تلقته (الزمان) انه (بعد ورود مناشدة من قبل إحدى الجامعات في كربلاء ،تفيد بوصول رسالة نصية عن نية طالبة في الجامعة بالانتحار نتيجة تعرضها للابتزاز من قبل شخص يقوم بملاحقتها إلى الحرم الجامعي وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة، تحركت الشرطة المجتمعية وشكلت فريق عمل وبعد بجهود كبيرة ومن خلال التعاون مع أمن الجامعة تم الوصول إلى المبتز)، مؤكدا ( اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، فضلا عن تأمين حساب الفتاة وحذف محتوى الابتزاز، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطالبة). واوقفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، العمل في دوائر شؤون البطاقة الوطنية في المحافظات كافة.وذكرت المديرية في بيان امس ان (العمل سيتوقف بدءاً من يوم امس الاحد وحتى نهاية الشهر الجاري، لاجراء الجرد المالي والتدقيق السنوي، بالاضافة الى الادامة على اجهزة منظومة البطاقة الوطنية). وترأس الوزير عبد الامير الشمري، اجتماع هيئة رأي الوزارة، لمناقشة الواقعين الامني والاداريفي مؤسسات الوزارة. وقال بيان انه (جرى خلال الاجتماع متابعة مراحل تنفيذ قرارات هيئة الرأي للاجتماع السابق، ومناقشة عدد من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة على المستوى الأمني والخدمي والإداري ومختلف مفاصل العمل الأخرى)، واشار الى ان (الاجتماع ، ناقش سبل الارتقاء بمستوى الدوائر والمديريات، وتبادل الرؤى والأفكار من أجل تطوير العملية الإدارية والأمنية والنوعية والكفاءة لدى الضباط والمنتسبين ،بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين والمحافظة على الأمن العام واستتبابه). وألقت مفارز الاستخبارات، القبض على متهم ينتحل صفة امنية ويقوم بابتزاز المواطنين في محافظة كركوك. واشار بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك، ألقت القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في رئاسة الوزراء، كان يبتز المواطنين مقابل مبالغ مالية)، واضاف ان (العملية جرت في مركز مدينة كركوك بالتنسيق مع فوج مغاوير قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى الجهات القضائية المختصة). واصدر القضاء ،حكم الاعدام على قيادي داعشي،متهم بجرائم قتل. وقالت مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في الحشد الشعبي في بيان امس أنه (تم الحكم بالإعدام شنقاً من قبل القضاء بحق المجرم المسؤول عن قتل اكثر من 600 شهيد من شهداء سبايكر ،حيث كان منصبه أمير القوة الضاربة لما يسمى بولاية صلاح الدين). في غضون ذلك ، افادت وزارة الدفاع الامريكية ،بمقتل جندي امريكي في العراق. وقالت الوزارة في بيان (نعلن مقتل الجندي مارين ،الذي كان يعمل في عمليات الدعم المتاصل)، واضاف ان (الجندي قتل بحادث غير قتالي،وان القوات الامريكية شرعت بالتحقيق بشأن الحادث).

وصدر حكم بالاعدام بحق امير القوة الضاربة بداعش والذي اعتقله امن الحشد الشعبي في الاول من تموز الماضي والمكنى بـ (ضرغام ابو حيدر).