الإحتفاء بطالبة أخترعت عقار تخدير طبيعياً

إنقاذ حياة شخص تعرض للطعن بسكين أخترقت منطقة الصدر

العمارة – علي قاسم الكعبي

كشفت مديرية صحة ميسان عن قيام فريق طبي من إجراء عملية خطرة لانقاذ شخص تعرض للطعن بسكين. وقال مدير اعلام الصحة محمد الكناني لـ(الزمان) امس انه (تم انقاذ حياة شخص تعرض إلى الطعن بسكين اخترقت منطقةالصدر، المصاب كان يعاني من نزف شديد لحظة وصوله إلى صالة الطوارئ في ساعات متاخرة من الليل في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي، حيث تعامل الملاك الطبي والتمريضي معه بمهنية عالية، وقدَم له إسعافات أولية عاجلة أُدخل المصاب إلى صالة العمليات، لإجراء عملية جراحية عاجلة لفتح الصدر الجهة اليمنى لإيقاف النزف وانقاذ حياة المصاب، من قبل الدكتور ياسر قيس مجيد اختصاص جراحة القلب، والدكتور المقيم الاقدم سيف نجم، والدكتورة نبأ كريم اختصاص تخدير وبمساعدة والملاكات الطبية والتمريضية)، وأكد الكناني إن (الحالة الصحية للمصاب مستقرة، بفضل الاستجابة السريعة والفعالة بجهود الملاك الطبي والصحي والتمريضي والساند). وإحتفت كلية المنارة للعلوم الطبية الاهلية، بالطالبة بنين أحمد رمضان بمناسبة مشاركاتها المميزة في دولة الإمارات المتحدة، وفوزها بجائزة الشيخ زايد. وقالت الكلية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (جلسة الإحتفاء بطالبة طب الأسنان جاءت تثميناً لجهودها في أبحاثها المستمرة للوصول لمادة مخدرة مُستخلَصة من النباتات البرية)، مشيرة إلى أن (الجلسة استُهلت بكلمة الدكتور فرج محمد عميد الكلية ثمّن فيها بحوث الطالبة وأشاد باجتهادها)، واضاف ثم (أعقبته الطالبة المحتفى بها بكلمة شكرتْ فيها رئيس مجلس الإدارة بدعمه اللامحدود وعميد الكلية ومعاون العميد والأساتذة والتدريسيين لمساعدتهم ودعمهم لها، وحديثها عن البدء باجراءات تسجيل براءة الاختراع والبدء بمرحلة اجراء التجارب على الفئران في الأشهر المقبلة)، ولفت إلى أن (الجلسة شهدت حضوراً بارزاً لاستاذة من الكلية المذكورة و جامعة ميسان الذين باركوا هذا الانجاز وكذلك حضوراً لافتاً لمختلف وسائل الاعلام والصحفيين).