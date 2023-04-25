إنقاذ حياة شاب وطرفه العلوي من البتر بعد إصابته بطلق ناري

العمارة – علي قاسم الكعبي

تمكن فريق طبي في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في مركز مدينة العمارة من انقاذ حياة شاب اصيب اثناء العيد. وقال مدير اعلام صحة ميسان محمد الكناني لـ(الزمان) امس ان (فريقا طبيا برئاسة الدكتور قصي جمعة البهادلي اختصاص جراحة الصدر و الأوعية الدموية نجح في اجراء عملية خطرة وانقذ حياة شاب و طرفه العلوي من البتر بعد إصابته بطلق ناري في الكتف مسببا قطع الشريان الابطي واشار إلى أن المصاب تم إسعافه في قسم الطواريء من قبل ملاك الطوارئ و نقل إلى العمليات واضاف تم على الفور اجرى العملية و ايقاف النزف و إصلاح الشريان الكناني نقل عن الطبيب المختص بأن حالة المريض جيدة) وببن ان (فريقا مساعدا كان برئاسة سيف جاسم اختصاص التخدير وليث محسن البهادلي مقيم اقدم جراحة ود رسل عبد الكريم مقيم اقدم تخدير وعبد الحليم مقيم دوري وسعد خلف مساعد جراح وكرار عزيز مساعد تخدير وطه سمير مقيم دوري).