إنقاذ الوطن الإصلاح الحقيقي أو الرحيل – كامل كريم الدليمي

لايمكن بأي حال من الأحوال ان نتحدث عن أنقاذ العراق من مأزقه او اصلاح احواله ، دون ان نحارب آفة الفساد الكبرى التي سيطرت على أغلب مفاصل الدولة ، أو أن نتخلص من الثللّية العائلية التي اعادتنا الى ايام الاقطاع !!!

ففي اسوأ مرحلة من مراحل التإريخ عندما كان الكادح العراقي يعمل ويكد ولايحصل على قوت يومه بينما ثمرة عمله تقسم بين الاقطاعي والمستعمر ، وها نحن اليوم نعيش اياماً قريبة من هذا المشهد التأريخي المأساوي .

ولو سألتم اي مواطن بسيط في العراق

“ماذا تريد ؟ ” فسيقول : نريد الخير كل الخير لشعبنا العراقي ؛ لمساكينه ، فقرائه ومحروميه ..لأطفاله ونسائه ، لتجاره ، صناعه ومزارعيه .. لعشائره ، مدنه ، مخيماته ،أريافه وبواديه .. لجيشه ولرجال أمنه، ولجميع العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص .. بل نريد الخير لحاضره ومستقبله .

ولكن ؛ هذا الخير لن يأتي مالم نضرب بيد من حديد من ؛ خان الأمانة وسرق قوت المواطن ، وتسبب بهدر المال العام .. بل هو طموح وهدف كل العراقيين ان صدقت النيات لدى الحكومة في ممارسة مهماتها في محاربة الفساد.

ولو سألتم اي عراقي من عدوك ؟ فسيجيب “عدونا الفساد والاستبداد” ، لأن الفساد يقضي على البلاد والعباد، ويهلك الحرث والنسل، ويضيع الأول والآخر .. وكيف لا يكون الفساد عدونا، وقد رأينا آثاره الكارثية مليارات تنهب، وثروات تسرق، ومديونيات لا قبل للشعب بآثارها المدمرة، وفقر وحرمان، وتزييف للإرادات، وتشويه للقيم والمفاهيم والثوابت”.

اما الاستبداد ؛ فهو من يقلب الحقائق ويغير الثوابت فيجعل المنافق المتكسب مخلصا” مجاهدا”، والمجاهد الثابت على مبادئه فاجرا” متطرفا” صاحب فتنة.

والإصلاح الذي نطالب به هو الإصلاح الحقيقي في بنية النظام السياسي بداية بالإصلاحات الدستورية التي تحقق سلطة الشعب على جميع مؤسساته وعلى حكامه، دون تسويف أو تأجيل أو تشكيك بقدرة الشعب على ممارسة سلطته، وأن يكون قانون الانتخاب قانوناً عادلاً يمثل فيه الشعب أصدق تمثيل و لايُفَصل على مقاسات الاحزاب .. ومن خلال تلك الإصلاحات يستعيد الشعب إرادته على شؤونه كافة ، ويضع حداً للفساد والمفسدين ويستعيد ثرواته ويحقق مصالحه العاجلة والآجلة”.

جميعنا يدرك ان نظامنا الديمقراطي المَبنّي على سلطة الشعب المتمثلة في مجلس النواب من المفترض ان يكون تمثيلاً حقيقياً لأغلبية الشعب ، لكن أنحسار نسبة المشاركة الانتخابية الى اقل من ( 20٪? ) كفيل بالتشكيك به ، اذا ما اخذنا بالحسبان ان مفوضية الانتخابات هي تمثيل للاحزاب والقوى السياسية بتلوناتهم ( شيعية وسنية وكردية)، هو ما يضعها في حقل عدم “الحيادية” .

كل هذه الاسباب جعلت مستقبل العراق غامضاً ،

وبالتأكيد عندما نتطرق للاصلاح والفساد لايمكن ان نتخلص منهما الا بمعركة حقيقية تبدأ بضرب الفاسدين ومحاسبتهم واعادة الاموال المنهوبة للشعب ، ثم العمل على تحقيق مشروع الاصلاح الحقيقي بسلاح العزيمة والتصميم والصبر والمثابرة .. حتى يتفهم قومنا رسالتنا وتتحقق غايتنا ويزهر ربيعنا ويعود الحق وتتحقق الحرية …

والسؤال المهم : الا تعتقد الحكومة ان صبر الشعب سينفد في لحظة ما ؟

ألا يثور الشعب لمؤسساته التي تحولت إلى ملكيات خاصة عبر آليات الرشوة والاختلاس وسوء استخدام المال العام ، وغابت العدالة في التعيينات والامتيازات وطرد الكفاءات وتقريب المنافقين والمحسوبين “.

الا تعتقد احزابنا الاسلاموية قد آن آوان العودة للعمل بثوابت الله “البر والتقوى” على أن نبني هذا الوطن على أسس العدل والمساواة والمواطنة والحرية واحترام كرامة الإنسان، ولنتدبر قوله الحق جل وعلا: “وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا”، وقوله: “ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون “. !وأخيرا” ؛ دعوني اوجه ندائي الى رئيس مجلس الوزراء : ” لما لا تتقدم بخطوات عملية جادة نحو الإصلاح ، وفي مقدمتها الإمساك بمئات من الفاسدين حتى وإن كانوا من ذوي القربى وتقدمهم لمحاكمات علنية يشهدها الشعب”.؟ لقد سئمنا الوعود فنحن و أياكم نتربع على أنقاض وطن منهار لم يبق فيه شيء .. لكن الفرق بيننا وبينك أنك منعم كونك على رأس السلطة ونحن مكلومون ، مقهورون و مكبلو الأيدي ومكممو الأفواه .. فقراء فاقدو الأمن والأمان ولم نعد من الأحرار بل حتى بين العبيد لم يعد لنا مكان ” ! اخي رئيس مجلس الوزراء .. ان لم تكن حاملاً لسيف القصاص ، فأعلم أن سيف رحمتك و مراعاتك للبعض سيثقب بنا المركب في عرض البحر ، وستسأل عن ماقدمت امام الله والتأريخ .. لذا سارعوا في تنضيج مشروعكم الاصلاحي ، و الا فأن الشعب سيسرع في استرجاع حقوقه المسلوبة ..

حينها لن يكون امام الشعب خيار اما الاصلاح الحقيقي او رحيلكم عن السلطة…

والله من وراء القصد