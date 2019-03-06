إنفجار قنينة غاز وتعرض أربعينية للإحتراق في أربيل

القبض على مبتز ألكتروني بزي نسوي يمارس النصب على الشباب

بغداد – الزمان

أعلنت قيادة شرطة بابل امس احتجاز مبتز الكتروني حدث وهو متنكر بزي نسوي لدى محاولته النصب والاحتيال على شاب مقابل مبالغ مالية في المحافظة.وقال المتحدث الإعلامي باسم قيادة الشرطة العقيد عادل الحسيني في بيان امس ان (قوة من قسم شرطة قضاء المحاويل تمكنت بكمين امني محكم من الاطاحة بمبتز الكتروني حدث واحتجازه بعد تشخيصه وهو متنكر بزي نسوي مستقلاً عجلة نوع باص أجرة لدى محاولته التنقل من احد الاحياء الى منطقة الأسواق ضمن القضاء)، موضحا ان (المحتجز الذي كان يرتدي ملابس نسائية وهي عبارة عن عباءة وربطة رأس ويحمل حقيبة نسائية ايضاً ، أكد انه كان متوجهاً لمقابلة احد ضحاياه من اجل النصب والاحتيال عليه بغية الحصول على مبالغ مالية، بعد ان انتحل صفة فتاة عبر تطبيق الماسنجر للتعرف عليه ومن ثم اغوائه وتحديد موعد لقاء بينهما).وضبطت سيطرة امنية في الديوانية امس الأربعاء ممنوعات اخفيت بطريقة مبتكرة داخل صهريج.وقال مصدر امني ان (سيطرة درع الجنوب في الديوانية القت القبض على شخص قادم من بغداد بإتجاه البصرة يحمل كميات كبيرة من المشروبات الكحولية بلغت 980 كارتوناً) موضحا ان ( المتهم اخفى المشروبات الكحولية داخل صهريج لنقل الأسمنت). وضبطت مديرية شرطة دهوك امس الاربعاء متهمين اثنين بتهمة حيازة دولارات مزورة.وقال مسؤول اعلام المديرية هيمن سليمان في تصريح ان (الشرطة ضبطت 13 الف دولار مزورة لدى شخصين حاولا صرفها في مناطق مختلفة في دهوك) موضحا ان (احد المتهمين من سكنة دهوك والاخر تركي الجنسية). كما لقيت امرأة مصرعها امس الاربعاء اثر انفجار اسطوانة غاز بمنزلها في قضاء رانية بالسليمانية.وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة رابرين شورش اسماعيل في تصريح ان (المستشفى العام في رانية استقبل مساء اول امس امرأة تبلغ الاربعين سنة اصيبت بانفجار اسطوانة غاز بمنزلها)، مشيرا الى (نقل المرأة الى مستشفى اربيل بسبب ارتفاع نسبة الحروق في جسدها). واضاف ان (المرأة واسمها – ع .ج – توفيت امس في المسشتفى متاثرة بجروحها). واعتقلت قوة أمنية خمسة من موظفي دوائر محافظة الأنبار.وقال مصدر أمني ان (قوة من سوات الانبار اعتقلت خمسة موظفين بدوائر المحافظة وفق مذكرات قبض بحقهم من نزاهة المحافظة) من دون ايراد تفاصيل. من جهة اخرى نفذت القوات الأمنية في محافظة ديالى عملية واسعة لتعقب خلايا داعش في قضاء المقدادية.وقال بيان لخلية الاعلام الأمني امس انه (خلال العملية انفجرت عبوة ناسفة على دورية راجلة للشرطة ما أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في اطراف بساتين قرية توكل شمال المقدادية).وصدقت محكمة تحقيق شرق الأنبار المختصة بقضايا الارهاب في رئاسة محكمة استئناف الانبار الاتحادية اعترافات متهم يشغل منصب ما يسمى بـ(أمني الرمادي) في داعش.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى امس ان (محكمة تحقيق شرق الأنبار صدقت اعترافات إرهابي ينتمي إلى داعش بعد القبض عليه في الانبار)، موضحا ان (المتهم الذي يشغل منصب – أمني الرمادي – اعترف بارتكاب جرائم ارهابية عدة في المحافظة ابرزها الاشتراك بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي).واضاف ان (المحكمة دونت اقوال المتهم بالاعتراف واتخذت الاجراءات كافة بحقه وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب).