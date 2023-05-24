إنعقاد مؤتمر طريق التنمية السبت المقبل

بغداد – ياسين ياس

تتجه وزارة النقل، الى عقد مؤتمر دولي خاص بمشروع طريق التنمية، السبت المُقبل، برعاية رئيس الوزراء، محمد السوداني، بمشاركة عشر دول إقليمية، وممثلي الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والبنك الدولي. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الوزارة تواصل استعداداتها للمؤتمر بإشراف اللجنة التحضيرية الخاصة، برئاسة الوزير رزاق محيبس السعداوي)، مبيناً ان (الوزارة دعت دول السعودية وتركيا وسوريا وإيران والأردن وعُمان ودول الخليج)، واضاف ان (المؤتمر سيُعقد في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء، ليوم واحد فقط). واوضحت الوزارة ان طريق التنمية، سيربط ميناء الفاو بموانئ البحر المتوسط والطرق البرية والسككية بأوروبا ودول القوقاز، عبر الخط السككي والبري. وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي، في تصريح امس ان (الشركة مستمرة في توسيع اعمالها الخاصة بتطوير الموانئ، سواء القديمة او الحديثة مثل مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية)، مشيراً الى ان (تنفيذ الطريق خلال العام الجاري، بمتابعة رئيس الوزراء، للمضي بمشاريع جديدة تخدم الجانب المحلي والاقليمي).