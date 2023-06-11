إنعقاد الإجتماع الأمني لبطولة الوطني لكأس آسيا في بغداد

بغداد- الزمان

عقد الاجتماعُ الأمنيّ لبُطولةِ الوطنيّ دون 23 عاماً للمُنتخباتِ الأولمبيّة لكأس غرب آسيا، في فندق بغداد، بحُضور النائبِ الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مدير البطولة علي جبار وعُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد غالب الزاملي والمشرف العامّ على البطولة حمد قطيشات والمنسق الأمنيّ العامّ للبُطولةِ “عمر كاظم دوحي”.وحضر الاجتماع قادةُ العمليات في العاصمةِ بغداد ومدراء الجهد الاستخباريّ والأمنيّ، فضلاً عن آمري القطعاتِ المُكلفةِ بحمايةِ البطولة من أجل تأمين الخطة الأمنية خلال أيام بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها في العاصمةِ بغداد للفترة من 12 ولغاية 20 من شهر حزيران الحالي.