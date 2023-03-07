إنعاش ثلاث محافظات بالمياه وإنخفاض جديد لمنسوبي الفرات والغراف

ميسان – علي قاسم الكعبي

بغداد – ابتهال العربي

اطلقت وزارة الموارد المائية، التعزيزات المائية من سدة الكوت بإتجاه محافظتي ميسان والبصرة، ومن ناظم الغراف بإتجاه محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة تواصل تطبيق نظام المراشنة في حوضي دجلة والفرات، فضلاً عن ضبط الاستهلاكات المائية ومتابعة تأمين الحصص المائية للمستحقين ووصولها الى المناطق)، واوضح ان (الوزارة وضعت خطة عبر المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، بغية تعزيز الاطلاقات المائية من الخزين المتوفر في السدود والخزانات)، مشيراً الى (استمرار حملة ازالة التجاوزات على الأنهر الرئيسية والفرعية والمشاريع الإروائية، بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات).

وكشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، عن اسباب انخفاض مناسيب حوض الغراف ونهر الفرات في المحافظة.

وقال مدير عام المديرية عبد الرضا سنيد في تصريح تابعته (الزمان) ان (الفلاحين اعتمدوا في زراعة المحاصيل على الأمطار في بداية الموسم الشتوي، دون الاعتماد على الخطط الزراعية المقننة التي تم وضعها من قِبل وزارتي الزراعة والموارد المائية)، لافتاً الى ان (الفلاحين تجاوزوا على زراعة مساحات شاسعة من الاراضي، مماادى الى زيادة الاستهلاكات المائية على حوض الغراف ونهر الفرات)، مبيناً ان (نمو نبات الشنبلان خلال هذه الفترة تكاثر عن طريق امتصاصه كميات كبيرة من المياه، ومعالجته بسرعة)، واضاف سنيد ان (الوزارة تسعى الى وضع برنامج سريع لإيصال المياه الى اسالات القضاء خلال ايام، وتمت المباشرة بتهيئة حوض لنصب محطات عائمة في صدر جدول العطاء البالغ طوله 16 كيلومتراً، تم تحويله الى جدول اروائي يبلغ طوله 6 كيلومتر في اسالات قضاء الاصلاح). الى ذلك، اوضحت لجنة الزراعة النيابية، نجاح مشاريع زراعية تخص النخيل والحنطة والحمضيات في محافظة كربلاء، لافتة الى ان دعم التشكيلات الزراعية ستعالج من خلال تضمينها في الموازن.

جولات اسبوعية

وذكر عضو اللجنة، رفيق الصالحي، في تصريح امس ان (لجنة الزراعة نفذت جولات اسبوعية شملت كربلاء والنجف و ذي قار والبصرة وكردستان و الموصل وصلاح الدين)، مبيناً ان (اللجنة بحث واطلعت مع المحافظ نصيف الخطابي، والموارد المائية، الاشكاليات والمعوقات التي تواجه الزراعة، من اجل النظر فيها في البرلمان)، ونوه الى ان (اللجنة اطلعت على مشاريع ناجحة واستراتيجية مثل النخيل والحنطة والشعير و الحمضيات)، مشدداً على (الحاجة لإقرار بعض المشاريع والدعم في الموازنة من خلال التجهيزات زراعية).

وتابع ان (نقص المياه يمثّل اهم المعوقات التي تواجه الزراعة في العراق بالوقت الجاري). وتوجهت وزارة الزراعة، الى تقليص الخطة الصيفية الى للعام الجاري، ومنع استيراد الموارد المضرة بصحة الانسان. واوضح وكيل الوزارة، مهدي الجبوري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (وزارتا الزراعة والموارد تعملان على تنفيذ خطة الاستزراع الشتوية في الوقت الجاري)، مؤكداً ان (شح المياه يتطلب من اللجان تقليص الخطة الزراعية بنسبة اقل من العام الماضي).

ونوه الى ان (الزراعة تواصل منع دخول السلع الزراعية مثل التمور والبطاطا والطماطم لدعم الانتاج المحلي فضلاً عن وفرة هذه المنتجات الغذائية في البلاد)، لافتاً الى (وجود منافذ غير رسمية تخالف قرارات الوزارة وتوجيهات الحكومة، وتزاول إدخال السلع الممنوعة والمُضرة بصحة الإنسان منها اللحوم غير الخاضعة للفحوصات).

وشدد الجبوري على (ضرورة السيطرة على هذه المنافذ وحجر تلك المواد بما يخدم الحفاظ على استقرار الاسعار ودعم الصناعة المحلية).