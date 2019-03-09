صنع في العراق يختتم فعالياته بعد تنافس ملحوظ على الجودة

إنطلاق معرض الأمن والدفاع بمشاركة 20 دولة

بغداد – ياسين ياس

انطلقت امس فعاليات معرض الأمن والدفاع الذي اقيم على ارض معرض بغداد الدولي.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن (فعاليات معرض الأمن والدفاع انطلقت بمشاركة 20 دولة والعديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والاقتصادية)، مبينة ان (المعرض شاركت فيه 120 شركة عربية ودولية تمثل قطاعات بمختلف الصناعات العسكرية، وأنه يقام للعام الثامن على التوالي). واضافت أن (شركة الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عرضت لأول مرة صناعات عسكرية عراقية لمعدات عسكرية متوسطة، فيما عرضت وزارة الداخلية مدافع عراقية واجهزة اتصالات)، مؤكدة أن (المعرض خطوة باتجاه إعادة التصنيع الحربي العسكري العراقي للواجهة من جديد).

واكد رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي الذي حضر ممثلا عن رئيس الوزراء خلال كلمة بافتتاح المعرض، أن (هذا المعرض يقوم للمرة الاولى بعد النصر على داعش ويهدف إلى الارتقاء بالمؤسسة العسكرية والتعرف على ما يحصل في العالم بمجال الصناعات العسكرية). من جانبه أكد وزير التجارة محمد العاني، أن (العراق أصبح لاعبا اقتصاديا يمتلك القدرة والاقتصاد الواعد المنفتح على الجميع)، مشيرا الى (السعي إلى تنويع مصادر الاسلحة والاطلاع على التقنيات الحربية واعداد ستراتيجية فاعلة لبناء المؤسسة العسكرية وفق مفاهيم جديدة).

حضور دولي

وأضاف العاني أن (إقامة هذا المعرض في هذا العام والحضور الدولي أنما يؤسس لمرحلة جديدة تؤكد قدرة العراق وتضعه في مقدمة الدول التي تسعى لبناء قواتها المسلحة من حيث التجهيز والاعداد القتالي لمواجهة أي تحديات مستقبلية وكذلك التنويع في مصادر الاسلحة، والاطلاع على التقنيات الحربية واعداد ستراتيجية فاعلة لبناء المؤسسة العسكرية وفق مفاهيم جديدة). وتابع أن (الدول والشركات المشاركة في فعاليات هذا المعرض بذلت جهوداً في عرض أحدث المنظومات الدفاعية والمعدات العسكرية وانظمة الاسناد والدعم اللوجستي المتطور وبأحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العسكرية، وهي فرصة مناسبة لنستفيد منها لما يخدم شعبنا وقواته المسلحة).

من جهة اخرى اختتمت الخميس الماضي فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي الرابع ( صنع في العراق ) بعد تواصله لمدة 5 أيام على ارض معرض بغداد الدولي برعاية وزارة الصناعة والمعادن ،والذي قال عنه وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري إن (الهدف من اقامة هذا المعرض هو التعريف بالمنتج المحلي العراقي ) واضاف في تصريح ان (الصناعة العراقية بحاجة اليوم الى دعم حكومي وبرلماني لاعادتها الى منافسة المنتج الاجنبي)..فيما اشار بيان للمدير العام للشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية هاشم محمد حاتم ان (هذا المعرض يعتبر تظاهرة اقتصادية الهدف من خلاله عرض منتجات وامكانيات الشركات الصناعية ) .

صناعات حرفية

وشاركت في المعرض شركات وزارة الصناعة كافة والقطاع الخاص والشيء الجديد في هذه الدورة هو مشاركة الصناعات الحرفية واليدوية فيه بهدف الحفاظ على الفولكلور الصناعي اليدوي واعادة احيائه عن طريق ادخال الحداثة وابراز العاملين فيه .

(الزمان) زارت المعرض قبل اختتامه والتقت عدد من ممثلي الشركات ،منهاهيئة البحث والتطوير الصناعي حديث تحدث مدير الاعلام والعلاقات حسام عبدعلي قائلا(شاركنا هذا العام ببحوث تطبيقية دوائية وكهربائية وهندسية وكذك بحوث عن الادوية البيطرية والصناعات النسيجية والجلدية) مضيفا (جناحنا استقطب الاكاديميين بعرض المشاكل الفنية والتقنية والفحوصات المختبرية والدوائية والصناعية).

ومن المشاركين في هذه الدورة الشركة العامة لكبريت المشراق وتحدث عنها مدير الجناح مهدي عبدالرضا قائلا(هذه مشاركتنا الرابعة في هذا المعرض السنوي) موضحا(شركتنا تستخرج الكبريت الخام من باطن الارض ثم تقوم بتصفـيته ليكون جاهزا عند الطلب).

وفي جناح الشركة العامة لصناعة البتروكيمياويات التقينا بعباس محبيس من اعلام الشركة الذي قال(شاركنا في جميع دورات الوزارة ، والشركة تنتج حبيبات بلاستيكية واغطية زراعية وغاز النتروجين) وعن زوار المعرض قال(كان هناك اقبال ملموس على المعرض سواء من المسؤولين او المواطنين من اصحاب الشركات).

ومن المشاركات الاولى في هذا المعرض السنوي، مشاركة وزارة الثقافة بجناح مثلته الدار العراقية للازياء وضم الجناح ملابس واعمال يدوية ولوحات تشكيلية ، اضافة الى معرض للفنان علي كاظم.

ومن المشاركات الاخرى شركة زاكي للمواد العغذائية التي قال مديرها علي سلطان لـ (الزمان)(لاحظنا الاقبال الجيد من خلال تبضع المواطنين للمواد الغذائية ومنتوجات الشركة من عصائر بانواعها التي تضاهي المنتوج العالمي)مؤكدا(هذه المشاركات تعرف بالمنتوج الوطني ودوره في دعم الصناعة الوطنية).

وهناك جهات عديدة شاركت في المعرض منها الرعاية الصحية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والعقارات والخدمات العامة وغيرها.