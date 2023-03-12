إنطلاق مؤتمر العراق للمناخ في البصرة بمشاركة دولية

البصرة – الزمان

إنطلقت أمس الاحد في محافظة البصرة، اعمال مؤتمر العراق للمناخ، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمشاركة دولية ، لمناقشة ومعالجة التغيرات المناخية على العراق. وقال بيان ان (المؤتمر سيناقش الأسباب والمؤثرات والتأثيرات للتغير المناخي على العراق، ويبحث سبل معالجة الظواهر الناتجة عن ذلك التغير وفي مقدمتها اتساع التصحر وشح المياه وتضرر البيئة)، واضاف ان (انعقاد المؤتمر يأتي ضمن تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومساعي إيجاد الحلول المستدامة للحد والتقليل من تغيرات المناخ التي جعلت العراق أكثر المتضررين). فيما تفقد وزير الموارد المائية عون ذياب ، محطة الضخ الثانية في الرميلة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذياب أجرى اجتماعا فنيا يضم المستشار الفني للوزارة علاء الدين طاهر ومديري تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة ،لمناقشة أمور فنية تخص عمل المحطة وتنفيذ الجزء الحرج من قناة البدعة وبطول كلي 45 كيلومترا بدلا من 55 كيلومترا، لغرض ضغط النفقات وتحقيق الغاية من المشروع ،وهو إيصال حصة مائية إلى البصرة بكمية ونوعية جيدة اسوة بباقي المحافظات)، ووجه ذياب (بتنفيذ محطة ضخ جديدة بالقرب من المحطة القديمة لزيادة الضخ وتأمين الاطلاقات في المنطقة الحرجة من القناة ،وان يكون العمل من قبل شركات الوزارة بشكل حملات من بداية المحطة الجديدة ،لإنهاء كافة المشاكل والتعارضات في العمل بشكل فوري وسريع لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف وضمن المواصفات الفنية المعمول بها عالميا)، وأشار الى أن (هذا العمل من أجل تقديم خدمة للمواطنين وضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الحكومي والحفاظ على المال العام ،ولاسيما انه من أولويات عمل الوزارة هو ضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق التوزيع العادل بين الجميع)، وتابع ان (هناك مشاريع يتم تنفيذها من قبل الحكومة المحلية في البصرة وبالتعاون مع الوزارة لتأمين إيصال المياه إلى جميع المستفيدين وباستخدام التقنيات الحديثة). وكان الوزير قد اقر ،بخطورة الموقف المائي في العراق بعد انحسار حاد في ايرادات نهري دجلة والفرات. وقال ذياب لبرنامج لعبة الكراسي الذي تبثه قناة (الشرقية) ، (اننا مقبلين خلال العام الجاري على جفاف حاد).