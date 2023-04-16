ألعاب القوى تواصل إستعداداتها لغرب آسيا

إنطلاق فعاليات البطولة الرمضانية بالشطرنج

بغداد- الزمان

انطلقت البطولة الرمضانية بالشطرنج الخاطف التي يقيمها اتحاد الشطرنج فرع بغداد وبالتنسيق مع الاتحاد المركزي بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة بتطبيق النظام السويسري المؤلف من سبع جولات.وقال رئيس اتحاد فرع بغداد بالشطرنج ضمير جبار في تصريح صحفي إن النظام السويسري سيعتمد في البطولة وفي حالة تساوي النقاط سيتم اللجوء الى المواجهة المباشرة بين اللاعبين وعدد مرات الفوز ومجموع نقاط الخصوم لكسر التعادل.وأضاف أن بطولات بغداد مهمة كونها تعد فرصة لاختبار جاهزية اللاعبين بعد فترة من التمرينات المستمرة وتندرج أيضاً ضمن التحضيرات لدوري العراق فضلاً عن اسهامها في تبادل الخبرة والاحتكاك بين لاعبي المنتخبات الوطنية ونظرائهم وفي ضوء نتائجها المتحققة سيتم اختيار تشكيلة منتخب بغداد بالشطرنج تحضيراً للاستحقاقات المحلية المقبلة.وأكد أن العراق يتصدر الدول العربية بالتصنيف الخاص للفئات العمرية في هذه اللعبة وأن اتحاد الشطرنج يحرص كثيراً على المشاركة في البطولات الدولية والعربية لغرض تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات.

العاب قوى

وعلى صعيد اخر يواصل منتخبنا الوطني بألعاب القوى استعداداته المكثفة المقامة حالياً فــي ملعب المدينة الرياضية بمحافظة البصرة تأهباً لبطولة غرب آسيا للرجال التي ستقام في الدوحة للفترة من السادس والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من الشهر الحالي.وقال مدرب المنتخب الوطني بألعاب القوى خزعل جبار إن عدائي المنتخب الأربعة، طه حسين وحسين علي ناهي وأحمد جمال وصالح محمد لمسافة 110 أمتار حواجز تابعوا تدريباتهم العالية على الرغم من الأجواء الممطرة والرياح الشديدة التي شهدتها مدينة البصرة تحضيراً لبطولة غربي آسيا المزمع إقامتها في قطر نهاية الشهر الحالي.وأضاف جبار أن الطموح يحدو العدائين لنيل الأوسمة الملونة في التجمع القاري المرتقب إذ لا تزال الآمال معقودة على موهبتهم في تحقيق أرقام جديدة على الرغم من قلة الدعم المقدم لهم .