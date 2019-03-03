إنطلاق ثلاث تظاهرات إحتجاجية في الديوانية

الديوانية – الزمان

شهدت مدينة الديوانية امس الأحد، ثلاث تظاهرات احتجاجية. وقال شهود عيان ان (أصحاب العقود في ديوان محافظة الديوانية ممن تم اعطاؤهم إجازة إجبارية منذ عامين ضمن عقود تنمية الاقاليم بينهم حملة شهادات عليا تظاهروا صباح امس للمطالبة باعادتهم الى الخدمة وتثبيتهم على الملاك الدائم). كما تظاهر منتسبو الصحوات للمطالبة بصرف رواتبهم والمنتسبين الامنيين ممن فسخت عقودهم لاعادتهم الى الخدمة. فيما شهدت المدينة أيضاً (تظاهرة أخرى لذوي السجناء والمحكومين بالتهم الجنائية أمام مبنى المحافظة لشمولهم باجراءات العفو العام أسوة بالاجراءات التي تتخذ بحق الارهابيين ممن سفكوا دماء العراقيين ضمن صفقات سياسية) بحسب قولهم.وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته الثلاثاء الماضي، زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية الذين تظاهروا الاسبوع الماضي، حيث تمت الموافقة على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008 ، ومنح مخصصات بنسبة 30 بالمئة من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية، ورفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثالثة ولجميع العناوين على ان لايترتب استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك.