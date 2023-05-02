إنطلاق الموسم التسويقي للحنطة في الأنبار ومنح تسهيلات للفلاحين

الانبار – الزمان

انطلق التسويق الزراعي لمحصول الحنطة في اربعة اقضية بمحافظة الانبار. وقال مدير زراعة المحافظة سنان محمد علي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التسويق الزراعي لمحصول الحنطة الستراتيجي، انطلق إلى مخازن سايلوات الانبار في اقضية عانة والرمادي والگرمة)، مبيناً ان (المساحات المزروعة وصلت الى اكثر من 600 الف دونم)، واوضح علي ان (المديرية قدّمت التسهيلات الى الفلاحين اثناء عملية إدراج المزارعين بضمن الخطة الزراعية، وتسجيلهم وتسلم البذور وتوزيع المبيدات الخاصة بمكافحة الأدغال مجاناً، وكذلك تزويدهم بكتب رسمية لتسهيل عبور سيارات النقل الى السايلوات دون تأخير)، مشيراً الى ان (توزيع المبالغ الخاصة بالفلاحين مباشرة دون تأخير، وتنظيم عملية التسويق، وتزويدهم بأرقام تسلسلية حسب الأولوية لمعرفة وقت الاستلام وفق الساعات المحددة). وتعاقدت وزارة الزراعة، مع الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في وزارة الصناعة، لتوفير الأسمدة ، وحددت الكميات المقرر توزيعها للفلاحين من سمادي الداب واليوريا وإجراءاتها للموسم الزراعي المقبل. وقال وكيل الوزارة مهدي سهر في تصريح امس ان (الوزارة تسعى الى توفير مستلزمات الإنتاج من الاسمدة للمزارعين، وتوفير الكميات المقرر توزيعها للفلاحين التي تصل الى 30 كيلو غرام من سماد الداب و40 كيلوغرام من سماد اليوريا بأسعار مدعومة تصل الى 50 بالمئة)، مبيناً ان (سبب تأخر تجهيز الأسمدة جاء بسبب اخضاعها للفحصوصات بعد ورود شائعات عن عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، ليتم توزيعها بين المزارعين)، واضاف ان (ارتفاع معدلات الأمطار في المحافظات وزيادة المساحات المزروعة بمنظومات الري خارج الخطة الزراعية، ادى الى زيادة الطلب على الاسمدة، ماشجّع على استيراد الاسمدة لسد الحاجة المتزايدة عليها)، مؤكداً (استقرار اسعار الأسمدة حالياً)، واوضح سهر ان (الوزارة ستسمح للقطاع الخاص بإستيراد الاسمدة، ما يدعم توفيرها بأسعار مناسبة خلال المواسم المقبلة).