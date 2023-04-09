إنطلاق الحملة الربيعية لزراعة أكثر من 10 آلاف شجرة بميسان

تخصيص 500 مليار دينار للفلاحين مستخدمي الري الحديث

بغداد – إبتهال العربي

ميسان – علي قاسم الكعبي

وضعت وزارة التجارة، خطّتين استيرادية وتسويقية لتوفير الحنطة، واكدت وجود توجيهات حكومية بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار دفعة اولى لمستحقات الفلاحين قبل انطلاق الموسم التسويقي. وقال المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الوزارة تكرّس جهودها في إنجاح الموسم التسويقي للحنطة منذ مطلع العام الجاري)، مبيناً ان (رئيس الوزراء محمد السوداني وجّه بتوفير 500 مليار دينار دفعة اولى من مستحقات الفلاحين والمزارعين ممن يعتمدون في زراعتهم على الري الحديث، قبل انطلاق الموسم التسويقي)، واشار الى (توقع وصول كميات الحنطة الى اربعة ملايين طن، ماسيغطي نسبة كبيرة من الحاجة الفعلية بعد التعاقد مع استراليا واميركيا لاستيراد مليون و50 الف طن من مادة الحنطة)، مؤكداً ان (الوزارة اتخذت اجراءات جديدة وفق خطة استيرادية و تسويقية قائمة على استقبال جميع الكميات من الفلاحين في المحافظات وكردستان)، ولفت حنون الى (اعتماد إجراءات صارمة تمنع دخول الحنطة بكميات كبيرة من خارج البلاد وبيعها بأسعار غالية). وجّه وزير التجارة اثير الغريري، بإجراء كشف رقابي متواصل لمواقع العمل التابعة الى الوزارة، مشدّداً على عدم التهاون ومحاسبة المخالفين. وقال بيان امس ان (الغريري تابع شخصياً مطحنة الرصافة الحكومية، للاطلاع على واقع إنتاج مادة الطحين والكميات المُجهزة الى الوكلاء بضمن الحصص المقررة وفق نظام البطاقة التموينية، كما زار مطحنة الرصافة الحكومية اثناء الجولات الميدانية للمطاحن والسايلوات.

ملاكات مسؤولة

واوضح ان (الوزير اوعز الى الملاكات المسؤولة بإجراء كشف ميداني لمتابعة تطبيق خطّة الوزارة الخاصة بالإنتاج وتوزيع مفردات السلة الغذائية والطحين، حسب الضوابط الرسمية الصادرة من الوزارة)، مبيناً ان (الوزارة تعمل على تحسين اداء الملاكات في الوزارة ومواجهة حالات الفساد ومحاسبة المتلاعبين، عبر الزيارات الرقابية واعتماد الفحص النوعي لإيصال نوعيات جيدة من الطحين مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في إنتاج الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية). اكد الغريري عدم تسجيل اي زيادة في اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان الجاري. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (تسليم السلّة الرمضانية مستمر حسب توجيهات رئيس الوزراء)، مشيراً الى ان (الوزارة لم تسجّل اي زيادة في اسعار المواد الغذائية بالاسواق في خلال شهر رمضان). على صعيد متصل، اوضحت وزارة الزراعة ان اعتماد منظومات الري الحديثة في الري سيوفر مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح امس ان (الخطة الزراعة الصيفية ستُنفذ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، عبر الاعتماد على الخزين المائي المتاح)، مؤكداً ان (العام الجاري شهِد انخفاضاً في الايرادات المائية، ما انعكس على انخفاض المساحات المزروعة، وهذا يتطلب التوجه لاعتماد منظومات الري الحديثة عبر الري بالتنقيط والثابت المحوري، مما سيوفر المحاصيل الصيفية والاعلاف والجت والبرسيم)، واضاف ان (منظومات الري الحديثة ستوفر مكاسب استراتيجية واقتصادية مهمة لكونها ستقلّل من استهلاك المياه المخصصة للزراعة، وكذلك ستساعد على رفع الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تغطية حاجة العراق من محاصيل الخضر الصيفية، إلى جانب المحاصيل العلفية للثروة الحيوانية بكميات مياه اقل، وبزراعة مستدامة عبر الاعتماد على المياه السطحية، مع المياه الجوفية). وفي ميسان انطقت الحملة الربيعية الموسمية الاسبوعية في المحافظة. وذكرمحافظ ميسان علي دواي، لـ (الزمان) ان (الحملة تهدف الى إدامة الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة المساحات الخضراء، بزراعة 10 الاف و250 شتلة دائمة الخضرة متنوعة الاصناف)، واوضح ان (بلدية العمارة وعدد من مدراء وموظفي دوائر الدولة وخلية المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وعدد من منظمات المجتمع المدني والفرق الطوعية وجمع من المواطنين باشروا بالتجهيز للحملة لرفع المستوى البيئي والزراعي وتعزيز روح التعاون والتواصل المجتمعي والسلم الاهلي من اجل جل بناء وتطوير المحافظة).