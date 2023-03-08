إنطلاق البطولة العربية الأولى للقوس والسهم في كردستان

السليمانية – الزمان

إنطلقت في محافظة السليمانية بكوردستان العراق البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني ان منافسات البطولة بدأت بشكل مكثف وذلك لكثرة المنتخبات المشاركة التي سيبلغ عددها ثمانية عشر منتخباً عربياً.وأضاف المشهداني تم عقد إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم وتقرر خلاله نقل الأمانة العامة للاتحاد العربي من السعودية الى بغداد وباجماع الدول المشاركة.وأشار الى ان هناك بطولة دولية تنشيطية مفتوحة ستنطلق ايضاً في العاشر من الشهر الحالي بمشاركة 23 بلداً عربياً وآسيوياً.