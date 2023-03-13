إنطلاق الأسبوع الزراعي 14 لدعم الإنتاج الغذائي

بغداد – سمير ياس

تَفتتح وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء الاسبوع الزراعي الرابع عشر، برعاية رئاسة الوزراء، على ارض معرض بغداد الدولي. وذكرت دعوة تلقتها (الزمان) امس ان (المعرض اقيم تحت شعار حماية ودعم المنتج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي المُستدام، وسيستمر حتى يوم 21 من الشهر الجاري)، مبينة ان (الوزارة افتتحت المعرض بالتعاون مع شركة مجد الاعمال لإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية)، واشارت الوزارة الى (مشاركة شركات القطاع الخاص المختصة بالمجال النباتي والحيواني منها قطاع الدواجن)، مؤكدة ان (المعرض سيشكّل محطة تفاعلية جيدة بين القطاعين العام والخاص)، واوضحت انه (سيسلط الضوء على القطاع الزراعي ومعدات المكننة للإنتاج الزراعي والحيواني، وتفعيل الأسس الداعمة للمنتج المحلي)، ونوه الى ان (الزراعة دعت الى مشاركة الجهات والسفارات والهيئات الدبلوماسية في البلاد، وشركات القطاع الخاص بضمنها شركات كردستان، بحضور دوائر وشركات الوزارة ومديريات المحافظات، من اجل التفاعل وفتح آفاق تعاون جديدة مع مختلف دول العالم، تبادل الخبرات وتنفيذ التوجيهات الحكومية لدعم القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني). من جهة اخرى، شدّد رئيس الوزراء، محمد السوداني، على النهوض بالواقع المصرفي والمالي وتحقيق الاصلاح الاقتصادي. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، عبد الرزاق الزهيري، في تصريح تابعته (الزمان) ان (السوداني وضع حُزماً للمضي بعملية الاصلاح الاقتصادي وتنظيم التجارة)، لافتاً الى (تشكيل عدد من اللجان لخدمة عملية اصلاح قانون رقم 30 الذي بات من القوانين القديمة لكونه لا يواكب المرحلة الجارية في عملية التنوع او العمل الاقتصادي في العراق)، واوضح ان (العراق بحاجة الى تحديث النظام الضريبي القديم لمواكبة الحداثة والدخول لمنصة سويفت)، مشيراً الى (اختلاف الرؤية في الوقت الراهن بعد الاتفاق على الدخول الى سويفت، وتحرك البنك المركزي بإتجاه اصلاح القطاع الخاص المصرفي والتعامل المالي بحسب محادثات بين البنك والفيدرالي)، واكد الزهيري ان (الاتحاد مستمر بمباحثاته مع البنك المركزي في عملية التحديث ودعم التجّار وتسهيل تعاملاتهم باليوان الصيني).