إنطلاق إمتحانات طلبة الثالث المتوسط اليوم

بغداد – ساري تحسين

تنطلق اليوم الخميس، امتحانات مرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري، بحسب وزارة التربية. وذكر المتحدث الرسمي بأسم الوزارة كريم السيد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة استكملت جميع الاستعدادات المتعلقة بأمتحانات الدور الاول الثالث المتوسط، وتأمين المراكز، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمساندة الوزارة ودعم العملية الامتحانية)، ونوه الى ان (عدد الطلبة بلغ اكثر من 674 الف طالب وطالبة، موزعين بين 6 آلاف و800 مركز امتحاني في بغداد والمحافظات)، مبيناً ان (الامتحانات ستبدأ اليوم من الساعة السابعة صباحاً)، مضيفاً ان (الامتحانات ستمتد لغاية يوم 17 من الشهر الجاري)، واوضح السيد ان (الحكومة كانت قد اعلنت موافقتها على قطع الانترنت في عموم العراق، تزامناً مع الامتحانات من الساعة الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً). على صعيد متصل، اجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، جولة تفقدية لبيئة الامتحانات النهائية الجامعية، والمراكز البحثية الطبية للاطلاع على خدماتها التخصصية. وقال بيان امس ان (الوزير اطلع على واقع الامتحانات النهائية في كلية الطب بالجامعة المستنصرية، ومتابعة المستلزمات اللوجستية المتوفرة في القاعات الامتحانية)، مشدداً على (ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لأداء الامتحانات، من اجل إنجاحها والحفاظ على مقومات رصانتها)، كما افتتح العبودي عددًا من القاعات الدراسية الجديدة، متجولاً بين مختبرات الكلّيّة)، واشار الى (الاهتمام بالبيئة التعليمية التطبيقية وتحسين جودة المخرجات).