بغداد وطهران تناقشان التعاون العلمي بين الاختصاصات المتناظرة

إنطلاق إمتحانات السادس الإعدادي والجامعات تنهي التنافسي للدراسات العليا

بغداد – قصي منذر

يتوجه طلبة السادس الاعدادي اليوم الاربعاء ، الى المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات لاداء الامتحانات الوزارية التي سيشارك فيها اكثر 689 ألفاً و243 طالباً، فيما تعلن الجامعات نتائج الامتحان التنافسي على مقاعد الدراسات العليا الذي شارك فيه اكثر من 51 الف طلبة. وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة انهت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لامتحانات السادس الاعدادي التي تنطلق اليوم الاربعاء بمشاركة اكثر من 689 ألفاً و243 طالباً ، موزعين بين 4 الاف و768 مركزاً امتحانياً ضمن المدارس في بغداد والمحافظات)، واضاف ان (الامتحانات ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل، ولا يوجد أي تغيير على الجدول الامتحاني)، وتابع ان (مسؤولي الوزارة سيكثفون الزيارات الميدانية إلى المراكز الامتحانية لمتابعتها وحل أي مشاكل فنية قد تظهراو تواجه الطلبة اثناء اداء الامتحانات)، متمنيا (لجميع الطلبة النجاح في هذه الامتحانات). وتستعد الجامعات ،لاعلان نتائج الامتحان التنافسي علىمقاعد الدراسات العليا الذي شهد مشاركة نحو 51 طالبا. وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (51 الفاً و512 طالباً ادوا الامتحان التنافسي في الجامعات للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل ،بإشراف وزاري مباشر)، واضاف ان (المتقدمين تنافسوا وفق خطط الجامعات التي تتضمن13305 مقاعد دراسية و2152 برنامجا دراسيا في الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات ولجميع قنوات التقديم العامة والخاصة والامتيازات)، وتابع ان (إعلان نتائج القبول الأولي ستتم في المواقع الرسمية للجامعات والكليات في 18 من تموز المقبل حتى يتسنى تقديم الاعتراضات ثم إعلان القبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية بالمقبولين والمباشرة بالدراسة في العاشر من أيلول المقبل). كما اجرى الطلبة في معهد العلمين للدراسات العليا، الامتحان التنافسي على تخصصات الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية والماجستير في الاعلام والدبلوم العالي في القانون العام للعام الدراسي المقبل. وقال عميد المعهد زيد عدنان العكيلي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الامتحانات جرت بانسيابية عالية، وباحترافية عالية ومنهجية علمية)، واشار الى ان (المعهد وفر جميع المتطلبات اللوجستية والأجواء العلمية لمساعدة الطلبة المتقدمين على أداء الامتحان بانسيابية ويسر).

من جانبه، قال المعاون العلمي لعميد المعهد علي عادل كاشف الغطاء ان (العدد الإجمالي للممتحنين ولكافة الاختصاصات بلغ 586 طالبا وطالبة، يتنافسون على المقاعد المخصصة لأقسام المعهد ضمن خطة القبول المقررة من قبل الوزارة). واصدرت الوزارة ، الأمر الإداري بالمباشرة من حملة شهادات العليا.وقال البيان ان (الوزارة اصدرت الأمر الإداري الخاص بمباشرة حملة شهادات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم الذين جرى تعيينهم بموجب الأمر الوزاري ضمن التشكيلات المؤشرة في الأمر والقائمة المنشورة على موقع الوزارة الرسمي:

www.mohesr.gov.iq

كما افادت الوزارة ، بتوفر عشرين منحة دراسية فرنسية للحصول على شهادة الدكتوراه. واوضح البيان أنه (تم توفير عشرين منحة دراسية فرنسية مقدمة إلى العراق للعام الدراسي المقبل ،للحصول على شهـــــــادة الدكتوراه)، واشار الى ان (الاختصاصات المطلوبة هي العلوم والهندسة والبيئة والآثار والــتراث والقانون واللغة الفرنسية)، وتابع ان (دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حددت آخر موعد للتقديم الاول من اب المقبل). في غضون ذلك ، عقدت لجنة التعاون العلمي المشترك بين العراق وإيران، اجتماعها الأول في بغداد. واشار البيان الى ان (لجنة التعاون العلمي المشترك بين البلدين عقدت اجتماعها الأول لمناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين الجامعات المتناظرة)، واضاف ان (أعضاء لجنة التعاون العلمي ناقشوا المحاور المدرجة على جدول الأعمال التي تصدرها ملف العمل المشترك في مجالات البحث العلمي وبرامج التعاون في التخصصات التي تنشدها المؤسسات الجامعية لدى الجانبين).