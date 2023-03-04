إنطلاق إختبارات حكام الدوّري الممتاز

بغداد – الزمان

انطلقت اختباراتُ حكام الدوري الممتاز في ملعبِ الشعب الدوليّ تحضيراً لانطلاقِ المرحلة الثانية من الدوري، وتستمر حتى السادس من الشهر الحالي.

وأشرفت على الاختباراتِ لجنةُ الحكام المركزيّة ودائرة الحكام في اتحادِ الكرة.

وتضمنت الاختباراتُ الجانبين، النظري في قاعةِ اتحاد الكرة والعملي في ملعبِ الشعب الدوليّ، وسيشهد اليوم الأخير اختبارات الحكام الدوليين.وتأتي هذه الاختبارات ضمن مساعي اتحاد الكرة لتهيئةِ الحكام للمرحلةِ الثانية من الدوري والوقوف على جاهزيتهم البدنيّة، وكذلك لمراجعة قانون اللعبةِ ومتغيراته.