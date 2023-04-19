الثقافة تطلق تحضيرات مهرجان الربيع بالموصل

إنشاء متحف جديد في الأهوار لتعزيز الواقع السياحي

ميسان – علي قاسم الكعبي

اكدت وزارة الثقافة و السياحة والآثار، ان التغيرات المناخية لم تؤثر على تسمية الاهوار بضمن لائحة التراث العالمي حى الان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هناك متغيرات ظهرت على الاهوار بسبب شح الموارد المائية في المنطقة، لكنها ستبقى محتفظة بتسميتها كأحدى معالم التراث العالمي لليونسكو)، مبيناً ان (الوزارة دعت الموارد المائية الى التفاعل وبذل الجهود للحفاظ على مناسيب المياه المطلوبة في المنطقة)، ولفت الى (ضرورة سعي الجهات المسؤولة للحفاظ على نمط العيش الذي عُرفت به الاهوار).

نمط خاص

وبشأن المشاريع السياحية في الأهوار ،اوضح البيان ان (المنطقة لها نمطها الحياتي الخاص الذي لا يسمح بإنشاء المباني عليها)، مؤكداً ان (الوزارة داعمة لجميع الوفود السياحية الراغبة بزيارة الاهوار لتكون السياحة رافداً مهماً في إدامة الحياة بالمنطقة).

وناقش الوزير احمد البدراني، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية في بغدا فهمي المشرقي، تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا توسيع التعاون الثقافي تطبيقاً لإتفاقية التعاون بين العراق وتونس عام 1975) لافتاً الى (اهمية تفعيل مذكرة التفاهم في المجال السياحي واقامة مشاريع سياحية)، وتابع ان (الوزارة دعت المشرقي الى ضرورة فتح توطيد التعاون بين البلدين وفتح خط جوي بين العراق وتونس وتسير رحلات اسبوعية). كما بحث البدراني، مع مدير شركات تكنو كروب الايطالية باولو بارسي، اليات بناء دار المخطوطات العراقية وفق المعايير العالمية. واوضح البيان ان (الشركة استعرضت اعمالها في دول العالم، التي تضمنت العديد من المنجزات المعمارية والابنية والسدود والجسور والجامعات)، من جانبه ،اشار البدراني الى (اهمية ايجاد مفاضلة بين الشركات المتقدمة من اجل اختيار الافضل والانسب وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قِبل الشركات لضمان عدم التلكؤ بالعمل وبناء دار المخطوطات العراقية حسب المواصفات العالمية، بعد التباحث مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والدائرة الهندسية التابعة الى الوزارة). على صعيد متصل، افصحت الوزارة عن املها بإن يكون مهرجان الربيع في الموصل مشابهاً لحدث بطولة الخليج 25 في البصرة، واشارت الى المشاركة الواسعة في المهرجان نهاية الشهر الجاري. وقال البدراني في مؤتمر صحفي ان (الوزارة ستقيم مهرجانات في بابل وكركوك والبصرة وميسان الى جانب مهرجان الربيع في نينوى).

فعاليات شعبية

مبيناً انها (باشرت مهامها في بغداد وستنتقل الى الموصل لتنفيذ الاعمال الفنية الشاملة للفعاليات الشعبية والسنفونية وفرقة السومريات وعرض ازياء متميز، ستقام في سهل نينوى وغابات الموصل وجامعة الموصل)، ولفت الى (العمل المشترك مع المحافظة لإحياء هذا المهرجان وإظهار جمالية نينوى وتأريخها وفنها، وتأسيس محطة فنية متكاملة لإحياء هذا المهرجان على مدار يومين متتاليين)، من جانبه، اكد الموسيقار علاء مجيد في تصريح امس ان (المهرجان سيتضمن امسيتين على مسرح الجامعة الاولى خاصة بفقرات لدار الازياء العراقية والفرقة القومية للفنون الشعبية، اما الثانية خاصة بفرقة السومريات).