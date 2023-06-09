إنستغرام ‭‬منصة‭ ‬لشبكات‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬للأطفال‭ ‬

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشكّل‭ ‬إنستغرام‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬ميتا‭” ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬شبكات‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬للأطفال‭ ‬لتروّج‭ ‬وتبيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬محتوىً‭ ‬يمثّل‭ ‬استغلالاً‭ ‬جنسياً‭ ‬للقصر،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬وصحيفة‭ “‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭”.‬

وأوضح‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬مركز‭ “‬سايبر‭ ‬بوليسي‭ ‬سنتر‭” ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬المرموقة الواقعة‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ “‬شبكات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬لقاصرين‭ ‬تروج‭ ‬علناً‭ ‬لبيع‭” ‬محتوى‭ ‬إباحي‭ ‬يتناول‭ ‬أطفالاً‭. ‬وأضافوا‭”‬إن‭ ‬إنستغرام‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬أهم‭ ‬منصة‭ ‬لهذه‭ ‬الشبكات‭ ‬مع‭ ‬ميزات‭ ‬مثل‭ ‬خوارزميات‭ ‬توصية‭ ‬المحتوى‭ ‬والرسائل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬البائعين‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المشترين‭”.‬‮ ‬‭ ‬وشرحت‭ “‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭” ‬أن‭ ‬بحثاً‭ ‬بسيطاً‭ ‬عن‭ ‬وسوم‭ ‬على‭ ‬غرار‭ #‬pedowhore‭ ‬و‭#‬preteensex‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬تستخدم‭ ‬هذه‭ ‬المصطلحات‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬محتوى‭ ‬يعرض‭ ‬إساءة‭ ‬جنسية‭ ‬للقصر‭. ‬وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬تدّعي‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ “‬أنها‭ ‬مدارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأطفال‭ ‬أنفسهم‭ ‬وتستخدم‭ ‬أسماء‭ ‬مستعارة‭ ‬جنسية‭ ‬صريحة‭”.‬

ولا‭ ‬تتضمن‭ ‬الحسابات‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬ما‭ ‬يُظهر‭ ‬أنها‭ ‬تبيع‭ ‬هذه‭ ‬الصور،‭ ‬لكنها‭ ‬تعرض‭ ‬قوائم‭ ‬لخيارات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬طلب‭ ‬أفعال‭ ‬جنسية‭ ‬محددة،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭.‬

ورصد‭ ‬باحثو‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬أيضاً‭ ‬عروضاً‭ ‬لمقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬بهيمية‭ ‬وإيذاء‭ ‬للنفس‭. ‬واضافت‭ ‬الصحيفة‭ “‬بسعر‭ ‬معين،‭ ‬يكون‭ ‬الأطفال‭ ‬متاحين‭ ‬لـ‭+‬لقاءات‭+ ‬شخصية‭”.‬

وتتهم‭ ‬جمعيات‭ ‬وسلطات‭ ‬رسمية‭ ‬باستمرار‭ ‬إنستغرام‭ ‬بعدم‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الكافية‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التحرش‭ ‬والإدمان‭ ‬والمشاكل‭ ‬النفسية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬صورة‭ ‬معينة‭ ‬عن‭ ‬الذات‭.‬