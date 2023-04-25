إنزال روبوت على سطح القمر يحمل المستكشف الإماراتي راشد

طوكيو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تسعى‭ ‬الشركة‭ ‬اليابانية‭ ‬الناشئة‭ “‬آي‭ ‬سبايس‭” (‬ispace‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬روبوت‭ ‬يهبط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭.‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬مركبة‭ ‬الهبوط‭ ‬التابعة‭ ‬لبرنامج‭ “‬هاكوتو‭-‬آر‭” ‬بالهبوط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬15‭,‬40‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬إذا‭ ‬سارت‭ ‬الأمور‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬المقررة‭. ‬وتبطئ‭ ‬المركبة‭ ‬سرعتها‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬كيلومتر‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬القمر،‭ ‬ثم‭ ‬تعدّل‭ ‬وتصحح‭ ‬ارتفاعها‭ ‬لتنفيذ‭ “‬هبوط‭ ‬ناعم‭” ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭. ‬إلاّ‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬المهمة‭ ‬غير‭ ‬مضمون،‭ ‬ففي‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2019،‭ ‬تحطم‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬مسبار‭ “‬بيريشت‭” ‬الذي‭ ‬صنعته‭ ‬شركة‭ “‬سبايس‭ ‬آي‭ ‬ال‭” ‬الإسرائيلية‭. ‬وأعلنت‭ “‬آي‭ ‬سبايس‭” ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬هبوط‭ ‬بديلة‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤجل‭ ‬تاريخ‭ ‬العملية‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬أو‭ ‬الثالث‭ ‬منها،‭ ‬تبعاً‭ ‬للظروف‭. ‬ودخلت‭ ‬المركبة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قياسها‭ ‬مترين‭ ‬بمترين‭ ‬ونصف‭ ‬متر‭ ‬مدار‭ ‬القمر‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬أُطلقت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬كاب‭ ‬كانافيرال‭ ‬الأميركية‭ ‬محمولةً‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬لشركة‭ “‬سبايس‭ ‬إكس‭”. ‬ووحدها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬والصين‭ ‬تمكنت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬إنزال‭ ‬روبوتات‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭.‬

وأعلنت‭ ‬اليابان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ ‬عزمهما‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬لإيفاد‭ ‬رائد‭ ‬فضاء‭ ‬ياباني‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭.‬

ويحمل‭ ‬الروبوت‭ ‬مركبات‭ ‬قمرية‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نموذج‭ ‬ياباني‭ ‬مصغر‭ ‬طورته‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬اليابانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬تاكارا‭ ‬تومي‭.‬

كذلك‭ ‬تحمل‭ ‬المركبة‭ ‬اليابانية‭ ‬مركبة‭ ‬قمرية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬المستكشف‭ ‬القمري‭ ‬الإماراتي‭ “‬راشد‭” ‬الذي‭ ‬صممته‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وتولت‭ ‬بناءه‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬نجح‭ “‬راشد‭” ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬،‭ ‬سينفذ‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬القمر‭. ‬و‭ ‬تمكّن‭ ‬مسبار‭ “‬الأمل‭” ‬الفضائي‭ ‬التابع‭ ‬للإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والذي‭ ‬دخل‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬مدار‭ ‬المريخ،‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬قمر‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬الصغير‭ “‬ديموس‭” ‬بدقة‭ ‬كبيرة،‭ ‬مسلّطاً‭ ‬بذلك‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أصل‭ ‬هذا‭ ‬القمر‭ ‬الغريب‭. ‬واستطاع‭ ‬مسبار‭ “‬الأمل‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أول‭ ‬مهمة‭ ‬بين‭ ‬الكواكب‭ ‬لدولة‭ ‬عربية،‭ ‬أن‭ ‬يحلّق‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ “‬ديموس‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬جسم‭ ‬صخري‭ ‬غير‭ ‬منتظم‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬حجمه‭ ‬12‭ ‬كيلومتراً‭ ‬ومشابه‭ ‬بالشكل‭ ‬لحبة‭ ‬لوبياء،‭ ‬فيما‭ ‬يمثل‭ ‬أحد‭ ‬قمرَي‭ ‬المريخ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القمر‭ ‬الأكبر‭ ‬حجماً‭ “‬فوبوس‭”.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مهمة‭ “‬فايكنغ‭” ‬عام‭ ‬1977‭ ‬التي‭ ‬تنجح‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬فوق‭ ‬القمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُرصَد‭ ‬كثيراً،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬الاثنين‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ “‬مهمة‭ ‬الإمارات‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المريخ‭” ‬خلال‭ ‬اجتماع للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للجيوفيزياء‭ ‬في‭ ‬فيينا‭.‬

وخلال‭ ‬تحليقه‭ ‬فوق‭ “‬ديموس‭” ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الفائت،‭ ‬نجح‭ ‬مسبار‭ “‬الأمل‭” ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬القمر‭ ‬بدقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بفضل‭ ‬كاميرا‭ ‬EXI‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬صوراً‭ ‬ملونة‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬وبأطوال‭ ‬موجية‭ ‬متعددة‭. ‬وكشفت‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬عن‭ “‬الجانب‭ ‬المظلم‭” ‬للقمر‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬يدور‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬المريخ،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬تتناول‭ ‬أي‭ ‬دراسة‭ ‬بعد‭ ‬تكوينه‭. ‬وقالت‭ ‬المسؤولة‭ ‬العلمية‭ ‬لـ‭”‬مهمة‭ ‬الإمارات‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المريخ‭” ‬حصة‭ ‬المطروشي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬لسنا‭ ‬أكيدين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ +‬فوبوس‭+ ‬و‭+‬ديموس‭+”. ‬وتابعت‭ ‬إنّ‭ “‬إحدى‭ ‬النظريات‭ ‬القديمة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القمرين‭ ‬كانا‭ ‬كويكبين‭ ‬متأتيين‭ ‬من‭ ‬حزام‭ ‬الكويكبات‭ ‬التي‭ ‬رُصدت‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭”. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الملاحظات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬وفّرها‭ ‬مسبار‭ “‬الأمل‭” ‬ترجّح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القمران‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬كوكبي‭. ‬وذكر‭ ‬العالِم‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬إحدى‭ ‬أدوات‭ ‬المسبار‭ ‬كريستوفر‭ ‬إدواردز‭ ‬أنّ‭ “‬ديموس‭” ‬يتمتّع‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬فوبوس‭”‬،‭ ‬بـ‭”‬خصائص‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأشعة‭ ‬دون‭ ‬الحمراء‭ ‬قريبة‭ ‬إلى‭ ‬صخور‭ ‬المريخ‭ ‬البازلتية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قربها‭ ‬إلى‭ ‬صخور‭ ‬البَازلت‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيزك‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬قرب‭ ‬بحيرة‭ ‬تاغيش‭” ‬في‭ ‬كندا‭.‬‮ ‬‭ ‬ونشر‭ ‬رئيس‭ ‬الووزراء‭ ‬الإماراتي‭ ‬وحكام‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬صورة‭ ‬للقمر‭ “‬ديموس‭”‬،‭ ‬وكتب‭: “‬إنّ‭ ‬المسبار‭ ‬أظهر‭ ‬أنّ‭ ‬القمر‭ ‬كان‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬المريخ‭ ‬وانفصل‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬ملايين‭ ‬السنين‭”.‬

وسيواصل‭ ‬مسبار‭ “‬الأمل‭” ‬الفضائي‭ ‬تحليقه‭ ‬فوق‭ “‬ديموس‭” ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لجمع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أشارت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الإماراتية‭ ‬التي‭ ‬قرّرت‭ ‬تمديد‭ ‬المهمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمريخ‭ ‬عاماً‭ ‬إضافياً‭.‬

وفي‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2021،‭ ‬دخل‭ ‬المسبار‭ ‬الإماراتي‭ ‬مدار‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ‭ ‬لتصبح‭ ‬الإمارات‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬تنجز‭ ‬ذلك‭.‬

وتعتزم‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬إرسال‭ ‬روبوت‭ ‬غير‭ ‬مأهول‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬