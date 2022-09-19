إندونيسي يحاول إنقاذ أزهار الأوركيد بعدما خنقتها الحمم البركانية 

يوجياكرتا‭ (‬اندونيسيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حاملا‭ ‬أزهار‭ ‬أوركيد‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬وسلّما‭ ‬من‭ ‬الخيزران‭ ‬على‭ ‬كتفه،‭ ‬يمسح‭ ‬المزارع‭ ‬موسيمين‭ ‬الغابة‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬البركان‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬الزهور‭ ‬الأصلية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إنقاذها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وهذا‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسما‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إندونيسيين‭ ‬كثر،‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬الذين‭ ‬علّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬وليس‭ ‬لديهم‭ ‬خلفية‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النبات‭.‬

كرس‭ ‬موسيمين‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬لزرع‭ ‬النباتات‭ ‬التي‭ ‬يقارنها‭ ‬بالأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬وغاص‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬فردية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الأزهار‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬يوجياكارتا‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬جاوة‭.‬

باشر‭ ‬عمله‭ ‬بعدما‭ ‬تدفقت‭ ‬حمم‭ ‬بركانية‭ ‬وانبعث‭ ‬رماد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬جراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الثورانات‭ ‬القوية‭ ‬لجبل‭ ‬ميرابي،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

وقال‭ “‬أتذكر‭ ‬أن‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬كانت‭ ‬متوافرة‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬الغابة‭”.‬

وأضاف‭ “‬كان‭ ‬بإمكان‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المجاورة‭ ‬قطف‭ ‬الكمية‭ ‬التي‭ ‬يريدونها‭ ‬من‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬وكانوا‭ ‬يبيعونها‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬القريبة‭”.‬

لكنّ‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬منها‭ ‬دمر‭ ‬بسحب‭ ‬الرماد‭ ‬التي‭ ‬سقطت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تحت‭ ‬البركان‭.‬

لذلك‭ ‬قرر‭ ‬إنقاذ‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬الآخذة‭ ‬في‭ ‬الذبول،‭ ‬وخلال‭ ‬السنوات،‭ ‬قام‭ ‬ببناء‭ ‬دفيئتين‭ ‬من‭ ‬الخيزران‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزا‭ ‬من‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭.‬

تسبب‭ ‬ثوران‭ ‬للبركان‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬ودمر‭ ‬آلاف‭ ‬الهكتارات‭ ‬من‭ ‬الغابات،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬ثوران‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬وتسبب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬دمار‭.‬

وقال‭ ‬موسيمين‭ ‬عن‭ ‬مأساة‭ ‬العام‭ ‬1994‭ “‬احترقت‭ ‬الغابة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬منزلي،‭ ‬واختفت‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬التي‭ ‬كنت‭ ‬أجدها‭ ‬بسهولة‭. ‬ندمت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بواحدة‭ ‬أو‭ ‬اثنتين‭ ‬منها‭”.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬شجعه‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬المتبقية‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬وجيرانه‭ ‬يستكشفون‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭.‬

وقد‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إحياء‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬90‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬النجاة‭ ‬من‭ ‬ثوران‭ ‬البركان‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬

‭- “‬رائد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأوركيد‭” -‬

يعمل‭ ‬موسيمين‭ ‬الآن‭ ‬بمفرده‭ ‬ويريد‭ ‬ممن‭ ‬يدخل‭ ‬الغابة‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬لتزهر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭.‬

وقال‭ “‬يختار‭ ‬كثر‭ ‬الآن‭ ‬قطف‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬من‭ ‬الغابة‭ ‬وبيعها‭. ‬أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬أفضل‭ ‬حالا‭ ‬في‭ ‬موطنها‭”.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمدي،‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬متنزّه‭ ‬جبل‭ ‬ميرابي‭ ‬الوطني،‭ ‬إن‭ ‬مراكز‭ ‬الأوركيد‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬سكان‭ ‬محليون‭ ‬تعلموا‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬الحفظ‭ ‬من‭ ‬موسيمين،‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الغابة‭ ‬حول‭ ‬البركان‭. ‬وأضاف‭ “‬هو‭ ‬رائد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأوركيد‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬ميرابي‭. ‬وأصبح‭ ‬عمله‭ ‬نموذجا‭ ‬للمجموعات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬نعمل‭ ‬معها‭ ‬والتي‭ ‬تحاكي‭ ‬برامجه‭ ‬وتطورها‭”.‬

ويريد‭ ‬موسيمين،‭ ‬وهو‭ ‬والد‭ ‬لاثنين،‭ ‬مواصلة‭ ‬إرثه‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬معرفته‭ ‬النباتية‭ ‬إلى‭ ‬حفيده‭ ‬الذي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يأخذه‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬الغابة‭.‬

وأوضح‭ “‬أريه‭ ‬أزهار‭ ‬الأوركيد‭ ‬في‭ ‬أبكر‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬من‭ ‬يعلم،‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬خلفا‭ ‬لي‭”.‬