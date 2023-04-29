إنخفاض في درجات الحرارة بدءاً من اليوم

بغداد – فائز جواد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل، انخفاضاً في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، في ما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة منخفضة قليلاً في جميع مناطق البلاد)، مبيناً ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المناطق كافة، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق)، واوضح البيان ان (الايام الاخيرة من الاسبوع ستشهد استقراراً جوياً مع غيم نسبي)، مشيراً الى (هطول الامطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، في المناطق الجبلية)، واضاف ان (هناك تنبؤاً جوياً بتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً مصطحباً زخات مطر في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن امس في عموم البلاد).

على صعيد اخر أكدت دراسة علمية أن الجفاف الشديد الذي يضرب القرن الإفريقي نجم عن تضافر غير مسبوق لنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وما كان ليحدث لولا انبعاثات غازات الدفيئة. وقالت شبكة “وورلد ويذر اتريبيوشن” (دبلو دبليو ايه)، التي تجري تقييمًا للعلاقة بين العوامل الجوية القصوى وتغيّر المناخ، إن “تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية جعل إمكانية حدوث الجفاف الزراعي في القرن الأفريقي أكبر بمئة مرة”. منذ نهاية العام 2020 تشهد دول القرن الإفريقي الأوسع (إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا والسودان) في شرق القارة الإفريقية، أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ أربعين عامًا.

تسببت المواسم الخمسة المتتالية من عدم هطول الأمطار حتى الآن في نفوق الملايين من رؤوس الماشية وتدمير محاصيل ودفعت بملايين الأشخاص الى مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والغذاء في أماكن أخرى.