إنخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة في بعض الأماكن

بغداد – الزمان

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل امس تساقط امطار خفيفة وتصاعد الغبار في بعض الاماكن .وقالت الهيئة في بيان ان (الطقس اليوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار متفرقة بعد الظهر وتكون متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية في حين يكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا)، واضاف ان (المنخفض الجوي سينحسر نحو الاقسام الشرقية من البلاد ليكون الطقس فيها غائما مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا مع نشاط في سرعة الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية وانخفاض في درجات الحرارة في عموم البلاد).

وسجلت الهيئة حدوث هزة أرضية في عيلام بايران شعر بها اهالي قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان. وبحسب البيان فإن (مراصد الهيئة سجلت حدوث هزة أرضية في عيلام بايران بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس رختر)، مشيرا الى ان (الهزة تبعد 89 كيلومترا عن شمال شرق علي الغربي في ميسان)، مبينا ان (المواطنين في القضاء قد شعروا بها)، وتابع انه (لم ترد انباء عن حصول أضرار).