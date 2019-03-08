إنجيل الطفولة العربي – الدكتور عزالدين عناية

يُعدّ‭ ‬أبرز‭ ‬إنجاز‭ ‬لمدرسة‭ ‬النّقد‭ ‬الإنجيلي‭ ‬الحديث،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬مع‭ ‬ريتشارد‭ ‬سيمون‭ ‬(1638-1712م)،‭ ‬وهـرمان‭ ‬صامويل‭ ‬ريماروس‭ ‬(1694-1768)،‭ ‬ويوهان‭ ‬دافيد‭ ‬ميخائيليس‭ ‬(1717-1791)،‭ ‬كشْف‭ ‬الإسهام‭ ‬البشري‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬الأناجيل‭ ‬والرسائل‭ ‬ونزْع‭ ‬الطابع‭ ‬القداسي‭ ‬الوهمي‭ ‬عنهما‭. ‬ولكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬نعي‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أثبته‭ ‬العلماء،‭ ‬عبر‭ ‬التمحيص‭ ‬والتدقيق‭ ‬والمراجعة،‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬تقرّ‭ ‬به‭ ‬الكنيسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬خلّف‭ ‬تضاربا‭ ‬بين‭ ‬المنظور‭ ‬العلمي‭ ‬والمنظور‭ ‬الكنسي‭. ‬كتاب‭ ‬“إنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬السرياني“‭ ‬الذي‭ ‬نتناوله‭ ‬بالعرض،‭ ‬والذي‭ ‬يُرجَّح‭ ‬أن‭ ‬أصله‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القرنين‭ ‬السادس‭ ‬والسابع،‭ ‬نسخته‭ ‬المعروفة‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬المنقولة‭ ‬عن‭ ‬أصول‭ ‬سريانية‭ ‬دُوِّنت‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اكتشافها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬1967‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬المستشرق‭ ‬الألماني‭ ‬هنري‭ ‬سيك‭. ‬لذلك‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجيل‭ ‬بـ“إنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬السرياني“‭ ‬أو‭ ‬“إنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬العربي“‭. ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬هذا‭ ‬السفر‭ ‬يتناول‭ ‬مسألة‭ ‬إشكالية‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬النقدية‭ ‬الإنجيلية،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬دواعي‭ ‬إضفاء‭ ‬المشروعية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأسفار‭ ‬وسحبها‭ ‬من‭ ‬غيرها‭. ‬حيث‭ ‬يعيدنا‭ ‬الكتاب‭ ‬الصادر‭ ‬بالإيطالية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنقضي،‭ ‬مع‭ ‬صغر‭ ‬حجمه،‭ ‬إلى‭ ‬اللحظات‭ ‬التأسيسية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬المسيحي،‭ ‬وإلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحرجة‭ ‬بشأن‭ ‬مزاعم‭ ‬اكتمال‭ ‬سلسلة‭ ‬الأسفار‭ ‬المكونة‭ ‬للعهد‭ ‬الجديد‭ ‬وعددها‭ ‬الحالي‭ ‬27‭ ‬سِفرا،‭ ‬والمروَّجة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مجامع‭ ‬الكنيسة‭ ‬وبابواتها‭. ‬فهل‭ ‬الأسفار‭ ‬المعتمَدة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬بالفعل‭ ‬متضمِّنة‭ ‬لتعاليم‭ ‬المسيح‭ ‬(عليه‭ ‬السلام)‭ ‬أم‭ ‬هي‭ ‬رواية‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬روايات‭ ‬عدة‭ ‬أملتها‭ ‬خيارات‭ ‬لاهوتية‭ ‬ودواع‭ ‬ثقافية‭ ‬وإملاءات‭ ‬سياسية؟

يتوزع‭ ‬المؤلَّف‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭ ‬على‭ ‬قسمين:‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬يعرض‭ ‬فيه‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬الكتابات‭ ‬“الأبوكريفية/المنحولة“‭ ‬والثاني‭ ‬يتناول‭ ‬فيه‭ ‬فحوى‭ ‬إنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬مدى‭ ‬توافقه‭ ‬مع‭ ‬الأناجيل‭ ‬السائدة‭ ‬أو‭ ‬تعارضه‭. ‬وفي‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يحوز‭ ‬الجانب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬يستعيد‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭ ‬نقاطا‭ ‬رئيسة‭ ‬في‭ ‬تشكّل‭ ‬الديانة‭ ‬المسيحية،‭ ‬فالإنجيل‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬به‭ ‬المسيح‭ ‬(ع)‭ ‬لم‭ ‬يُدوَّن‭ ‬في‭ ‬عهده،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬الأسفار‭ ‬المقدسة‭ ‬السالفة‭ ‬رحلةً‭ ‬شفويةً‭ ‬ليست‭ ‬بالقصيرة،‭ ‬مثّلت‭ ‬المعين‭ ‬للأناجيل‭ ‬الأربعة‭ ‬السائدة‭ ‬(متى‭ ‬ومرقس‭ ‬ولوقا‭ ‬ويوحنا)‭ ‬فضلا‭ ‬عمّا‭ ‬نُسب‭ ‬لمن‭ ‬أُطلق‭ ‬عليهم‭ ‬الرّسل‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬ورسائل،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يرَ‭ ‬أصحابها‭ ‬المسيح‭ ‬(ع)‭ ‬ولم‭ ‬يجايلوه‭. ‬وبين‭ ‬رحيل‭ ‬النبيّ‭ ‬وتدوين‭ ‬نصّه‭ ‬متّسَع‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬قد‭ ‬يطول‭ ‬ويقصر‭ ‬بحسب‭ ‬الظروف‭. ‬إذ‭ ‬يذهب‭ ‬الدارسون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنجيل‭ ‬مرقس‭ ‬قد‭ ‬دُوِّن‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬65‭ ‬و‭ ‬70‭ ‬م،‭ ‬وإنجيل‭ ‬متّى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬70‭ ‬و‭ ‬80‭ ‬م،‭ ‬وإنجيل‭ ‬لوقا‭ ‬بين‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬85،‭ ‬أما‭ ‬إنجيل‭ ‬يوحنّا‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الفراغ‭ ‬من‭ ‬تدوينه‭ ‬حوالي‭ ‬سنة‭ ‬100‭ ‬م‭.‬

ما‭ ‬يُثبِت‭ ‬أن‭ ‬التدوين‭ ‬قد‭ ‬انطلق‭ ‬مع‭ ‬الجيلين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬المسيح،‭ ‬وألا‭ ‬وجود‭ ‬لشهود‭ ‬عيان‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬كتبوا‭ ‬الأناجيل‭ ‬الشائعة‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬كتبتَها‭ ‬لا‭ ‬يرتقون‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬الحواريين‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬مصاف‭ ‬الأتباع،‭ ‬وأقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬نعتهم‭ ‬به‭ ‬أتباع‭ ‬التابعين‭. ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬بدا‭ ‬فيه‭ ‬التحول‭ ‬بالنص‭ ‬المقدس‭ ‬من‭ ‬الشّفوي‭ ‬إلى‭ ‬المدوّن‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬مسعى‭ ‬للتحوّل‭ ‬من‭ ‬مشاعية‭ ‬الإرث‭ ‬الكتابي‭ ‬إلى‭ ‬توكيل‭ ‬صفوة‭ ‬بأمره،‭ ‬تحتكر‭ ‬رمزيته‭. ‬وقد‭ ‬خلّف‭ ‬ذلك‭ ‬المسار،‭ ‬من‭ ‬الشفوي‭ ‬إلى‭ ‬المدوّن،‭ ‬تراثا‭ ‬إنجيلياً‭ ‬متنوعا‭ ‬عُرف‭ ‬بالأدب‭ ‬الإنجيلي:‭ ‬قسْمٌ‭ ‬فيه‭ ‬حظي‭ ‬بـ“صفة‭ ‬القانونية“،‭ ‬أي‭ ‬المشروعية،‭ ‬وقسمٌ‭ ‬وُسم‭ ‬بـ“سمة‭ ‬الانتحال“‭ ‬أي‭ ‬الوضع،‭ ‬خضعت‭ ‬فيهما‭ ‬عملية‭ ‬التصنيف‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬عقدية‭ ‬وثقافية‭ ‬وإيديولوجية‭ ‬متداخلة‭. ‬وللتوضيح‭ ‬عبارة‭ ‬“المنحولة“‭ ‬هي‭ ‬اللفظة‭ ‬العربية‭ ‬المستعمَلة‭ ‬مقابل‭ ‬اللفظة‭ ‬اللاتينية‭ ‬“أبوكريفية“‭ ‬(apokryphos)‭ ‬في‭ ‬نعت‭ ‬الأسفار‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬تعني‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬“المخفية“‭ ‬وليس‭ ‬“المنتحَلة“‭ ‬أو‭ ‬“المنحولة“‭. ‬إذ‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬حامت‭ ‬ثلاثة‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الصنف‭ ‬من‭ ‬الأدب:‭ ‬الجهل‭ ‬بالمؤلف‭ ‬والجهل‭ ‬بتاريخ‭ ‬التدوين‭ ‬والجهل‭ ‬بمكان‭ ‬التدوين‭.‬

يبيّن‭ ‬مُعدّ‭ ‬الكتاب‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭ ‬أن‭ ‬جذور‭ ‬أزمة‭ ‬“القانوني“‭ ‬و“المنتحَل“،‭ ‬أو‭ ‬إضفاء‭ ‬المشروعية‭ ‬من‭ ‬عدمها،‭ ‬هي‭ ‬عائدة‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬تأخر‭ ‬التدوين‭. ‬فكان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يتداخل‭ ‬الإلهي‭ ‬بالبشري‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وأن‭ ‬تتمازج‭ ‬الأخيولة‭ ‬والأمثولة‭ ‬والأرجوزة‭ ‬بالمأثور‭ ‬النبويّ‭ ‬والوحي‭ ‬الإلهي‭. ‬وقد‭ ‬وصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولفنسون‭ ‬(أبو‭ ‬ذؤيب)‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬ألمّت‭ ‬بالعهدين،‭ ‬القديم‭ ‬والجديد،‭ ‬قائلا:‭ ‬كانت‭ ‬العقلية‭ ‬السّامية‭ ‬منذ‭ ‬سالف‭ ‬أزمنتها‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬قول‭ ‬الحِكم‭ ‬وإرسال‭ ‬الأمثال،‭ ‬لأنها‭ ‬تمتاز‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬أطوارها‭ ‬بالذّكاء‭ ‬والفطنة‭. ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الحِكم‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬طبقات‭ ‬الشّعب‭ ‬وتنتقل‭ ‬بين‭ ‬أفراده‭ ‬يسمعها‭ ‬الصغير‭ ‬من‭ ‬الكبير،‭ ‬ويتعلّمها‭ ‬الأبناء‭ ‬من‭ ‬أفواه‭ ‬الآباء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جُمع‭ ‬عدد‭ ‬وافر‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الأسفار‭ ‬المقدسة‭. ‬(تاريخ‭ ‬اللّغات‭ ‬السامية،‭ ‬1929)‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬يستعرض‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭ ‬الأسفار‭ ‬“المنحولة“،‭ ‬مثل‭ ‬الإنجيل‭ ‬بحسب‭ ‬العبرانيين،‭ ‬وإنجيل‭ ‬المصريين،‭ ‬وإنجيل‭ ‬بطرس،‭ ‬وإنجيل‭ ‬مرقيون،‭ ‬وإنجيل‭ ‬توما،‭ ‬وإنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬لتوما،‭ ‬وقصة‭ ‬يوسف‭ ‬النجار،‭ ‬وإنجيل‭ ‬برنابا،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أسفار‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬أعمال‭ ‬بطرس،‭ ‬وأعمال‭ ‬أندراوس،‭ ‬وأعمال‭ ‬توما،‭ ‬وإنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬العربي،‭ ‬مبرزا‭ ‬مدى‭ ‬قربها‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬الأناجيل‭ ‬“القانونية“‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بقبول‭ ‬المؤسسة‭ ‬الدينية‭. ‬ولمتسائل‭ ‬أن‭ ‬يسأل‭ ‬ما‭ ‬السر‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الكثرة‭ ‬في‭ ‬الأسفار‭ ‬المقدسة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينزل‭ ‬قرار‭ ‬الفرز؟

البيّن‭ ‬أن‭ ‬تقليد‭ ‬الكتابة‭ ‬الروحية‭ ‬خلال‭ ‬القرون‭ ‬المسيحية‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬شاع‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وما‭ ‬جاورها،‭ ‬وقد‭ ‬تميّز‭ ‬بطابع‭ ‬تعليمي‭ ‬عرفاني‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬البحث‭ ‬التاريخي‭ ‬الراهن‭ ‬يميط‭ ‬اللثام‭ ‬عن‭ ‬خباياه‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬أبرز‭ ‬ذلك‭ ‬اكتشاف‭ ‬52‭ ‬مخطوطة‭ ‬محفوظة‭ ‬في‭ ‬جرار،‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬1945،‭ ‬في‭ ‬نجع‭ ‬حمادي‭ ‬بمصر،‭ ‬ضمّت‭ ‬وثائق‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭ ‬الميلادي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إنجيل‭ ‬توما‭ ‬وإنجيل‭ ‬فيليبس‭. ‬وكذلك‭ ‬اكتشاف‭ ‬لفائف‭ ‬البحر‭ ‬الميت‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الحقبة‭ ‬المتراوحة‭ ‬بين‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬ومنتصف‭ ‬القرن‭ ‬الأول‭ ‬الميلادي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإنجيل‭ ‬المنسوب‭ ‬للحواري‭ ‬يهوذا‭ ‬سمعان‭ ‬الإسخريوطي‭ ‬(خائن‭ ‬المسيح‭ ‬كما‭ ‬يُعرف‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬المسيحية)‭ ‬المكتشَف‭ ‬أخيرا‭ ‬وقد‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬شظايا‭ ‬ببني‭ ‬مزار‭ ‬بالمنيا‭ ‬بمصر‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬تولى‭ ‬دراستها‭ ‬فريق‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬تيم‭ ‬جول‭ ‬وماس‭ ‬سبيكترو‭ ‬وستيفن‭ ‬إيـمِل‭. ‬حيث‭ ‬يشير‭ ‬تحليل‭ ‬البرديات‭ ‬المدوّن‭ ‬عليها‭ ‬بلغة‭ ‬قبطية‭ ‬أخميمية‭ ‬وبأحرف‭ ‬لاتينية،‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬التدوين‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬220‭ ‬و‭ ‬340‭ ‬م‭.‬

وعلى‭ ‬العموم‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬التواري‭ ‬للأسفار‭ ‬المنعوتة‭ ‬بالمنحولة‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬إخفاء‭ ‬منظَّمة‭ ‬من‭ ‬الساهرين‭ ‬على‭ ‬الجماعة‭ ‬المسيحية‭ ‬الناشئة،‭ ‬أو‭ ‬جراء‭ ‬قسوة‭ ‬المطاردة‭ ‬الرومانية‭ ‬لأتباع‭ ‬المسيح،‭ ‬وما‭ ‬صاحبَها‭ ‬من‭ ‬تستر‭ ‬وتقيّة‭. ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬حقبة‭ ‬القرون‭ ‬الأولى‭ ‬حرجة‭ ‬على‭ ‬أتباع‭ ‬السيد‭ ‬المسيح،‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬أنها‭ ‬عُرفت‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬المسيحي‭ ‬بـ“عصر‭ ‬الشهداء“‭.‬

يبيّن‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭ ‬أن‭ ‬تعاليم‭ ‬المسيح‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الكنيسة‭ ‬البدئية‭ ‬كانت‭ ‬تراثا‭ ‬شائعا‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬وإنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬إحداها،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بادر‭ ‬رهط‭ ‬بتدوين‭ ‬تلك‭ ‬المأثورات‭ ‬كلّ‭ ‬حسب‭ ‬هواه،‭ ‬تحت‭ ‬مسوغات‭ ‬التبشير‭ ‬والتعليم،‭ ‬فكانت‭ ‬بمثابة‭ ‬المدونات‭ ‬الشخصية‭. ‬وما‭ ‬كان‭ ‬لأيّ‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدوِّنين‭ ‬أن‭ ‬يدّعي‭ ‬فرادة‭ ‬نصه‭ ‬أو‭ ‬أصالة‭ ‬جمعه‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬غيره؛‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬ليُرضي‭ ‬كوكبة‭ ‬المتنفّذين‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬بوادر‭ ‬تشكّلِ‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬ترعى‭ ‬الدين‭ ‬وتصون‭ ‬الإيمان،‭ ‬وكان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إقرار‭ ‬أسفار‭ ‬معتمَدة‭ ‬بين‭ ‬الجماعة‭ ‬الأولى‭.‬

يُبرِز‭ ‬مؤلف‭ ‬الكتاب‭ ‬ألاّ‭ ‬فرق،‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬تاريخي‭ ‬أدبي،‭ ‬بين‭ ‬نصوص‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬القانونية‭ ‬والنصوص‭ ‬الأبوكريفية،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬النوعين‭ ‬أن‭ ‬صنفا‭ ‬“غدا‭ ‬مقبولا“‭ ‬وآخر‭ ‬“غدا‭ ‬مرفوضا“‭ ‬بموجب‭ ‬أجواء‭ ‬التلقي‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬بالنصوص‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هجرت‭ ‬الجماعة‭ ‬المسيحية‭ ‬الأولى‭ ‬وضع‭ ‬النحلة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الكنيسة،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تضفي‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬أو‭ ‬تنزعها‭ ‬عنه‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬للميلاد‭. ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬مثّلت‭ ‬فيه‭ ‬النصوص‭ ‬الشرعية‭ ‬السند‭ ‬للتعليم‭ ‬والتربية‭ ‬المسيحيين‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬الثانية‭ ‬المستبعدة‭ ‬بذلك،‭ ‬وبقيت‭ ‬خارج‭ ‬المدوَّنة‭ ‬التعليمية‭ ‬المعتمَدة‭. ‬فمنذ‭ ‬البدء،‭ ‬أدرك‭ ‬آباء‭ ‬الكنيسة‭ ‬خطورة‭ ‬تعدّد‭ ‬الأناجيل،‭ ‬ممّا‭ ‬أملى‭ ‬محاولات‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المأزق،‭ ‬طورا‭ ‬بإضفاء‭ ‬صدقية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬النصوص‭ ‬ونزعها‭ ‬عن‭ ‬غيرها،‭ ‬وآخر‭ ‬بمحاولة‭ ‬صياغة‭ ‬أسفار‭ ‬موحَّدة‭ ‬مستخلَصة‭ ‬من‭ ‬النصوص‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬شرعية،‭ ‬كالذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬السوري‭ ‬ططيانس‭ ‬حوالي‭ ‬العام‭ ‬175‭ ‬م،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬عُرف‭ ‬بسفر‭ ‬الدياتسرون‭ ‬-Diatessaron-،‭ ‬أي‭ ‬“الرباعية“،‭ ‬بحسب‭ ‬المدلول‭ ‬الأصلي‭ ‬للكلمة،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬ملخص‭ ‬قَدّم‭ ‬فيه‭ ‬صاحبه‭ ‬الأناجيل‭ ‬الأربعة‭ ‬(متى‭ ‬ومرقس‭ ‬ولوقا‭ ‬ويوحنا)‭ ‬ضمن‭ ‬رواية‭ ‬جامعة‭ ‬غير‭ ‬مجزأة‭. ‬فمنذ‭ ‬تحول‭ ‬الإنجيل‭ ‬إلى‭ ‬أناجيل،‭ ‬وما‭ ‬رافقه‭ ‬من‭ ‬تقلّص‭ ‬آمال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬إنجيل‭ ‬المسيح‭ ‬الحقيقي‭ ‬الكامن‭ ‬خلف‭ ‬الأناجيل،‭ ‬دخلت‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬مأزق،‭ ‬بشأن‭ ‬مشروعية‭ ‬النص‭ ‬المقدّس‭ ‬وصدقيته،‭ ‬فأي‭ ‬الأسفار‭ ‬يحوز‭ ‬تلك‭ ‬الأصالة؟

فكما‭ ‬يورد‭ ‬الكتاب‭ ‬يُنسب‭ ‬إلى‭ ‬البابا‭ ‬جلاسيوس‭ ‬(القرن‭ ‬الخامس)‭ ‬ضبط‭ ‬قائمة‭ ‬الـ59‭ ‬عنوانا‭ ‬التي‭ ‬أمر‭ ‬بتجنّبها‭ ‬بوصفها‭ ‬نصوص‭ ‬هرطقة‭. ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬بقيت‭ ‬تلك‭ ‬النصوص‭ ‬متداوَلة‭ ‬بين‭ ‬شرائح‭ ‬واسعة‭ ‬لما‭ ‬تلبّيه‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭. ‬كما‭ ‬يُنسب‭ ‬لمايكل‭ ‬نيادر‭ ‬سورافينانسيس‭ ‬أول‭ ‬تجميع‭ ‬للأعمال‭ ‬الأبوكريفية‭ ‬في‭ ‬بازل‭ ‬(سنة‭ ‬1564)،‭ ‬تبعته‭ ‬محاولة‭ ‬أخرى‭ ‬أكثر‭ ‬انتظاما‭ ‬ليوهان‭ ‬ألبار‭ ‬فابريسيوس‭ ‬بعنوان:‭ ‬“Codex‭ ‬apocryphus‭ ‬Novi‭ ‬Testamenti”‭. ‬والمتمعن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأناجيل،‭ ‬“القانونية“‭ ‬منها‭ ‬و“المنحولة“،‭ ‬يلحظ‭ ‬تمحورها‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬حول‭ ‬شخص‭ ‬المسيح‭ ‬(ع)،‭ ‬لذلك‭ ‬تميز‭ ‬جلها‭ ‬بالإجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤاليْ‭ ‬من‭ ‬المسيح‭ ‬ومن‭ ‬أين‭ ‬جاء؟‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬بقيت‭ ‬منطقة‭ ‬ظلّ‭ ‬أو‭ ‬فراغات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأناجيل‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬لعيسى‭ ‬(ع)،‭ ‬كان‭ ‬إنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬أبرز‭ ‬المنشغلين‭ ‬بها،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬أحداث‭ ‬الإصحاحات‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجيل‭ ‬حول‭ ‬المغارة‭ ‬لتتحول‭ ‬الإصحاحات‭ ‬اللاحقة‭ ‬إلى‭ ‬كشف‭ ‬للقدرات‭ ‬الخارقة‭ ‬للمسيح‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬المهد‭. ‬كما‭ ‬نلحظ‭ ‬تركيزا‭ ‬في‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬سيكولوجية‭ ‬العذراء‭ ‬مبرزا‭ ‬مدوِّن‭ ‬السفر‭ ‬السمو‭ ‬الروحي‭ ‬لمريم،‭ ‬ولعل‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬مهّد‭ ‬للانحراف‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالطقس‭ ‬المريمي‭ ‬في‭ ‬المسيحية‭ ‬الراهنة‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الأناجيل‭ ‬الأبوكريفية‭ ‬تفوق‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬الغامضة‭ ‬أو‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬القانونية‭ ‬مقتضبة‭. ‬

كما‭ ‬ساهمت‭ ‬الأبوكريفية،‭ ‬وإنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬السرياني‭ ‬إحداها،‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬معتقدات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬طقس‭ ‬عبادة‭ ‬العذراء‭ ‬مريم،‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬الميلادي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تقر‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬ذلك‭ ‬سوى‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬1950‭.‬

استقرّ‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الرواية‭ ‬الكنسية‭ ‬الرائجة‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬أن‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬أناجيل‭ ‬ورسائل،‭ ‬كتبها‭ ‬الله‭ ‬عبر‭ ‬كتبة‭ ‬بشر‭. ‬لذلك‭ ‬يسود‭ ‬اعتقاد‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬مشترك‭ ‬البناء،‭ ‬بين‭ ‬ملهَم‭ ‬إلهي‭ ‬ومحرَّر‭ ‬بشري،‭ ‬توسط‭ ‬بينهما‭ ‬الروح‭ ‬القدس،‭ ‬صاغه‭ ‬المدوِّن‭ ‬بأسلوبه‭ ‬ولغته‭ ‬وتعبيره‭. ‬وقلَّ‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬موحى‭ ‬مبنى‭ ‬ومعنى،‭ ‬إلا‭ ‬بعض‭ ‬النِّحل‭ ‬الأصولية‭ ‬البروتستانتية‭ ‬المغالية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭. ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الخرافات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يصدقها‭ ‬طالب‭ ‬مبتدئ‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الدينية‭ ‬المقارنة‭.‬

كان‭ ‬القديس‭ ‬أوغسطين‭ ‬(354-430‭ ‬م)‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬مؤلفه:‭ ‬“‭ ‬De‭ ‬consensu‭ ‬evangelistarum”‭ ‬(400‭ ‬م)،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صياغة‭ ‬الأناجيل‭ ‬تعكس‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬ذكريات‭ ‬عامة،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬نظاما‭ ‬تاريخيا‭ ‬متناسقا‭ ‬وصارما،‭ ‬وأنّ‭ ‬أقوال‭ ‬المسيح‭ ‬ليست‭ ‬منقولة‭ ‬حرفيا‭ ‬دائما،‭ ‬بل‭ ‬صيغت‭ ‬بعناية‭ ‬لحفظ‭ ‬المعنى‭ ‬لا‭ ‬غير‭. ‬وما‭ ‬تعود‭ ‬إليه‭ ‬الكنيسة‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬نص‭ ‬مقدس،‭ ‬فهو‭ ‬ترجمة‭ ‬يونانية‭ ‬أُثبِتت‭ ‬قانونيتها‭ ‬بعد‭ ‬مداولات‭ ‬جرت‭ ‬عقب‭ ‬المئوية‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وأن‭ ‬الترجمات‭ ‬الحديثة‭ ‬المتداوَلة‭ ‬بين‭ ‬الناس‭ ‬متحدرة‭ ‬من‭ ‬النص‭ ‬اليوناني‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬صلة‭ ‬بلسان‭ ‬المسيح‭ ‬وكلامه‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬العهد‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬مدوّنَة‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬مدونات‭ ‬إنجيلية‭ ‬عديدة،‭ ‬مرّ‭ ‬بعديد‭ ‬التطورات‭ ‬تعلقت‭ ‬بمتنه،‭ ‬ولم‭ ‬يرس‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قار‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬ترنت‭ ‬1545‭ ‬م،‭ ‬حيث‭ ‬حدّدت‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬جردا‭ ‬نهائيا‭ ‬للكتب‭ ‬المقبولة‭ ‬من‭ ‬المرفوضة‭ ‬وأطلقت‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬القانونية‭. ‬لكن‭ ‬اليوم‭ ‬تحوم‭ ‬ريبة‭ ‬حول‭ ‬مقول‭ ‬المؤسسة‭ ‬وما‭ ‬أقرته،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬جاء‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمهمَّش،‭ ‬وجدَ‭ ‬دافعا‭ ‬في‭ ‬النزوع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غرائبي‭ ‬والميل‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غنوصي‭. ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬يقلق‭ ‬“الأرثوذكسية“‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬النص‭ ‬المشروع،‭ ‬هو‭ ‬عودة‭ ‬ما‭ ‬طمسته‭ ‬الرقابة‭ ‬وإثارة‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬روايتها‭ ‬للحدث‭ ‬المسيحي‭ ‬المبكر‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الغنوصيون‭ ‬والنِّحليون‭ ‬معروفين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬روايات‭ ‬خصومهم،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافات‭ ‬مدونات‭ ‬نجع‭ ‬حمادي،‭ ‬ولفائف‭ ‬البحر‭ ‬الميت،‭ ‬ووثائق‭ ‬المنيا،‭ ‬بدأت‭ ‬المسائل‭ ‬تُطرَح‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭.‬

في‭ ‬خضم‭ ‬الجدل‭ ‬المتجدد‭ ‬في‭ ‬المسيحية‭ ‬بشأن‭ ‬“القانوني“‭ ‬و“المنحول“،‭ ‬يبقى‭ ‬الغائب‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التدوين‭ ‬الكتابي‭ ‬هو‭ ‬إنجيل‭ ‬المسيح‭ ‬(ع)‭.‬

نبذة‭ ‬عن‭ ‬معدّ‭ ‬الكتاب:‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭ ‬هو‭ ‬كاتب‭ ‬وأستاذ‭ ‬جامعي‭ ‬إيطالي‭. ‬أصدر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬حول‭ ‬الفن‭ ‬المسيحي‭ ‬والأيقونات،‭ ‬منها:‭ ‬“بهجة‭ ‬الفصح“،‭ ‬“صورٌ‭ ‬مقدسة“،‭ ‬“الجنة‭ ‬والجحيم“‭.‬

الكتاب:‭ ‬إنجيل‭ ‬الطفولة‭ ‬العربي‭.‬

إعداد:‭ ‬جوفاني‭ ‬سانتامبروجيو‭.‬

الناشر:‭ ‬منشورات‭ ‬مارييتي‭ ‬(جنوة–إيطاليا)‭ ‬‘باللغة‭ ‬الإيطالية‘‭.‬

سنة‭ ‬النشر:‭ ‬2019‭.‬

عدد‭ ‬الصفحات:‭ ‬78ص‭.‬