دوّاي يضع الحجر الأساس لمبنى مديرية المرور الجديد في ميسان

إنجاز 75 بالمئة من جسر الكريعات وشمول ثلاث مناطق بالخدمات

بغداد – قصي منذر

ميسان -علي قاسم الكعبي

وصلت نسبة انجاز مشروع جسر الكريعات للمشاة، القائم على نهر دجلة في بغداد، الى 75 بالمئة منذ المصادقة عليه عام 2019، بحسب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طول الجسر يبلغ 225 متراً وعرض 14 متر، و يربط منطقتي الكريعات بالكاظمية)، موضحاً انه (يتكون من خمسة فضاءات بطول 45 متر للفضاء الواحد، و دعامات رئيسة واربع منصات استراحة تبعد عن مسار الجسر بمقدار 20 متر).

مناسبات دينية

لافتاً الى (دوره المهم في استيعاب اعداد الوافدين في الزيارات المليونية من مختلف المحافظات الى مدينة الكاظمية اثناء المناسبات الدينية، الى جانب كونه معلماً معمارياً وفنياً جديداً يضفي على المدينة والمناطق المحيطة بها طابعاً جمالياً يعزّز الجانب الحضاري).

واضاف ان (الملاكات استكملت تنصيب الروافد الحديدية للجسر، فيما تستمر الاعمال في الاستراحات الاربعة ومنظومات تصريف مياه الامطارعلى سطح الجسر واعمال ربط الروافد كافة).

وشملت بلدية الرشيد التابعة لأمانة بغداد، ثلاث مناطق زراعية بالخدمات، واشارت الى تقديم دراسة متكاملة بشأن الحملة التي ينفذها الفريق الحكومي التابع الى وزارة الاسكان والاعمار لمعالجة الاختناقات المرورية وزيادة المساحة الخضراء.

وذكر بيان امس ان (قاطع بلدية الرشيد، يتولّى مهمة دفن طريق شاخة 6 القناة الإروائية التي انتفت خدمتها الاروائية، بطول 14 كيلومتراً من شارع مطار بغداد لغاية طريق اليوسفية الدولي، وتحويله الى طريقين لفك الازدحامات، وكذلك رفع الانقاض عن متنزه بمساحة تتجاوز 33 دونماً في منطقة شهداء البياع)، مبيناً ان (الفريق الحكوي باشر اعماله الخدمية بالطريق، وانجز عملية رفع الانقاض والتسوية في المتنزه بنسبة بالمئة)، وتابع ان (البلدية ستشمل المناطق الزراعية بخدمات الماء والمجاري والإكساء)، مضيفاً انها (ستنتهي من الكشوفات الخاصة بشمول زراعي البياع و الجهاد و الشهداء بضمن قاطع بلدية الرشيد). على صعيد متصل، وضع محافظ ميسان، علي دوّاي، الحجر الاساس لمشروع بناية مديرية مرور المحافظة.

حجر اساس

وقال في تصريح تابعته (الزمان) ان (المحافظ وضع الحجر الاساس للمشروع بضمن تخصيصات قانون الدعم الطارئ والتنمية للعام الماضي).

لافتاً الى (إنشاء بناية جديدة متكاملة لمديرية مرور ميسان هو جزء مهم من توفير البيئة المناسبة لإدامة عمل المديرية لكي يتم تأدية واجبات المديرية بالشكل الامثل، بالتالي انجاز معاملات المواطنين بالوقت المحدد)، واوضح ان (البناية تقع على مساحة 2 الف متر مربع بثلاثة طوابق، وتحتوي على 90 غرفة ومصاعد كهربائية ومنظومة مراقبة ومنظومة حريق ومراب للسيارات).

مؤكداً ان (ميسان خصصت اموالاً لمشاريع انشاء المباني الخاصة بالدوائر والهيئات الحكومية في المحافظة، بهدف تهيئة سبل نجاح العمل لخدمة ابناء المحافظة). من جانب اخر، تعتزم وزارة الصحة افتتاح مستشفى العمارة التخصصي التركي في مركز العمارة، مبينة تطور نسب انجازه. وذكر البيان ان (وفداً وزارياً زار المشروع للوقوف على الاعمال الجارية، من اجل تحديد المعوقات ومعالجتها بالتعاون مع الشركة المُنفذة).