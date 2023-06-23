العيساوي: إفتتاح فندق وأربع مدن ترفيهية في الأنبار

إنجاز مستشفى الحدباء بالموصل وإدخاله الخدمة

المحافظات – مراسلو الزمان

اعلنت وزارة التخطيط، إنجاز مشروع مستشفى الحدباء التخصصي لأمراض الدم، بسعة 81 سريراً في محافظة نينوى، مشيرة الى دخوله الخدمة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق المتابعة الميدانية في الوزارة، اجرت زيارة الى المستشفى حسب توجيهات الوزير محمد تميم)، مبيناً ان (سعة المستشفى بلغت 81 سريراً بين خمسة طوابق، وكذلك الطابق الأرضي الذي يضم داخله عيادات استشارية ومختبرات، فضلاً عن مركز زرع النخاع وغرف العزل). واكدت الوزارة، السيطرة على مجموعة من المشاريع المتلكئة والغاء المشاريع غير المهمة.

تلكؤ مشاريع

وذكرت وكيلة الوزارة ازهار الربيعي، في تصريح امس ان (اهم الأسباب التي تسببت بتلكؤ المشاريع هي قلة السيولة المالية والتداعيات التي واكبتها، مثل جائحة كورونا والهبوط الحاد لأسعار النفط الذي اثر على إمكانية الدولة المالية ورفد المشاريع بالسيولة المطلوبة، ماادى الى توقف عدد من المشاريع، بقرارات حكومية)، مشيرة الى ان (الوزارة عملت على حصر المشاريع المتلكئة وجدولتها، والغاء المشاريع غير المهمة، حيث تم استئناف المشاريع حسب الأولوية التي تغطي الفجوة التنموية في عموم المحافظات للسيطرة على هذا الملف)، واوضحت الربيعي ان (الاستثمار يندرج بجانبين الاول يخص المشاريع التي تخضع لقانون 13 من قانون الاستثمار، ويضم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات للشركات الأجنبية بما فيها المنافذ الموحدة للحصول على الفرص الاستثمارية، والثاني يخص المشاريع بضمن الموازنة حيث يتلقى المستثمر الأجنبي مجموعة من التسهيلات المتمثلة بالإعفاءات الكمركية وفتح الاعتماد المسندية). على صعيد متصل، بينت امانة بغداد، سبب قطع بعض الاشجار في العاصمة. وقال بيان امس ان (ملاكات الامانة قطعت الاشجار في بعض المواقع، لتسهيل مشاريع فك الازدحامات المرورية في بغداد، وتم الاتفاق على تعويضها بأشجار اخرى بعد انجاز المشاريع)، لافتاً الى ان (بعض المواقع الالكترونية تداولت مقاطع صورية لاشجار معمّرة تعرضت للقطع في بعض الشوارع بالعصمة)، واضاف ان (دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار والاسكان، باشرت بتنفيذ الحزمة الاولى من مشاريع فك الاختناقات، الى جانب اخذ تعهدات من الشركات المنفذة بإعادة زراعة اشجار اخرى معمّرة، بدل المقطوعة في مقتربات المجسرات بعد اتمام عمليات التطوير وانجاز المجسرات والانفاق). من جهتها، اكدت مديرية السياحة في محافظة الأنبار، ان الأيام المقبلة ستشهد افتتاح فندق الأنبار الدولي و اربع مدن ترفيهية في المحافظة. وقال مدير السياحة في المحافظة، سنان العيساوي، في تصريح تابعته (الزمان) ان (المحافظة ستفتتح خلال الأيام المقبلة فندق الانبار الدولي، بطراز عمراني حديث ليكون قبلة للسياح محلياً وعربياً).

قطاع سياحي

منوهاً الى (بدء تحسين وتطوير القطاع السياحي في المحافظة منذ عام 2021 حيث تم منح إجازات لفتح عدد كبير من المطاعم والكافيهات السياحية، بدعم ديوان الانبار، الى جانب وضع خطط ومشاريع اسهمت في عملية التطوير بضمنها ارميم وافتتاح عيون كبيسة الكبريتية في ناحية كبيسة، والتخطيط لمنتجع سياحي كبير في ناحية البغدادي غرب المحافظة، كما تم تخصيص ارض لهذا المشروع وإعداد التصاميم الخاصة للبدء بمراحل التنفيذ الأولى)، واضاف العيساوي ان (الأنبار اصبحت بعد عمليات الإعمار والاستقرار واجهة سياحة، حيث زاد عدد الشركات السياحية المجازة فيها، وكذلك تم منح موافقات لفتح اربع مدن العاب تعزز الواقع الترفيهي للعائلات والاطفال وطلب المدارس)، مؤكداً ان (امديرية السياحة ستطلق حملات متواصلة من اجل غلق الشركات والمكاتب والمطاعم غير المجازة رسمياً، ومحاسبة المخالفين قانونياً).