إنجاز جواز لاعب فاينورد الهولندي يوسف أمين

بغداد- الزمان

ذكر المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم إن لاعب فاينورد الهولندي يوسف أمين حصلَ على الجوازِ العراقيّ بعد إصداره رسمياً.

وأضافَ إن المنسق الإداريّ للاعبين المغتربين زيد الزيدي أبلغنا رسمياً بإنجاز جواز سفر اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، وهي الخطوةُ قبل الأخيرة بانتظار نقل ملفِ اللاعب من الاتحادِ الألماني إلى الاتحادِ العراقي.

وأوضحَ إن قسمَ العلاقات في الاتحادِ بدأ فعلياً بالتواصل مع الاتحادِ الدوليّ فيفا لغرض الحُصول على عدم ممانعته من تمثيل يوسف أمين لمنتخبِ شباب العراق ، لكون اللاعب سبقَ له تمثيل منتخب شباب ألمانيا مبيناً إن اللاعب وجهت له الدعوةُ من قبل مدرب منتخب الشباب “عماد محمد” للتواجد في مُعسكرِ المنتخب المؤمل إقامته في إسبانيا، حيث وافقَ ناديه بشكلٍ رسميّ على التحاق اللاعب لخوضِ مباراتين مع منتخبي البرازيل والدومينيكان، قُبيل العودةِ للإنخراط بصُفوفِ فريقه في الـ 26 من الشهر الحالي.

وسبقَ لأمين تمثيل المنتخب الألمانيّ تحت 19 عاماً في التصفياتِ الأوروبيّة المؤهلة إلى كأس العالم قبل أن يقررَ تمثيل المُنتـــــخبات الوطنيّة بدءاً من منتخبِ شباب العراق الذي يستعدُ للمشاركةِ في بطولةِ كأس العالم التي من المؤمل أن تنطلقَ في الـ 20 من شهر أيار المقبل