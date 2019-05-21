توقيع وثيقة تعاون في مجال تشغيل العاطلين وتنظيم سوق العمل

إنجاز أكثر من 205 معاملة مكافأة نهاية الخدمة للمضمونين خلال نيسان

بغداد – قصي منذر

انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 251 معاملة مكافأة نهاية خدمة خلال نيسان الماضي، وذلك وفقا للمادة 78 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة علي الحلو قوله ان (مكافاة نهاية الخدمة يتم صرفها نقدا دفعة واحدة كتعويض للعمال المضمونين في حال انتهت خدماتهم من دون ان يتم منحهم رواتب تقاعدية لعدم توفر شروط الاستحقاق لديهم وفقا للقانون انفا او بسبب استحقاق العمال رواتب تقاعدية كاملة من دائرة اخرى). واوضح ان (المكافأة تمنح للمضمون بعد مرور سنة من تاريخ نهاية خدمته او اذا استقالت العاملة المضمونة من عملها بعد زواجها او لاي سبب اخر، او في حال خروج العامل عن نطاق قانون العمل والضمان بشكل نهائيا، كأن يتحول الى موظف في الدولة او صاحب عمل عند حصوله على اجازة سوق او هوية غرفة تجارة بغداد). واضاف ان (المكافأة تمنح ايضا للرجل الذي اكمل 60 عاماً وكذلك المرأة التي اكملت 55 عاما وكانت لاي منهما 20 سنة خدمة مضمونة، او اذا كانت للرجل 30 سنة خدمة مضمونة على الاقل وكانت للمرأة 25 سنة خدمة مضمونة على الاقل)، لافتا الى ان (العامل المضمون لايمكنه سحب رصيده بعد مرور اربع سنوات على ترك العمل استنادا للمادة 113 من القانون المذكور انفاً). وبين الحلو ان (الدائرة انجزت 30 معاملة تقاعدية لـ الشيخوخة والخلف والعجز، واصدرت 16 قرارا خاصا باضافة الخدمة العسكرية والوظيفية والمضمونة المصفاة، فضلا عن ارشفة المعلومات الخاصة بـ 1118 رقم ضمان اجتماعي الكترونيا خلال نيسان الماضي).

وثيقة تعاون

ووقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وثيقة تعاون مع مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص في مجال تشغيل العاطلين والحد من البطالة وتنظيم سوق العمل وجوانب اخرى تتعلق بالتنمية البشرية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان مجالات التعاون وفقا لهذه المذكرة (تتضمن تقديم واعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بانشطة التنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص بما يساعد على تشغيل العاطلين والتخفيف من نسبة الفقر. وسيتولى مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص العمل على تحديث قاعدة البيانات للعاطلين من العمل وتصنيفهم وتثبيت تحصيلهم العلمي وحركة سوق العمل المستمرة، فضلا عن الاسهام في تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتقويم الاداري والمحاسبي للمشاريع المدرة للدخل وحاضنات الاعمال التي تسهم في تطوير عملهم). كما يتضمن (برنامج التعاون الذي سيقدمه المركز ايضا تدريب الملاكات المشرفة على متابعة اداء المشاريع وانشطة الوزارة فيما يتعلق بسوق العمل والعاطلين والحماية الاجتماعية والضمان وخاصة النشاط المتعلق باحتياجات ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين).

وانجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال معاملات تقاعدية جديدة لعمال مضمونين بلغوا السن القانونية للتقاعد. ونقل بيان عن مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي الحلو قوله ان (قسم صرف الرواتب التقاعدية في الدائرة منح خلال النصف الاول من نيسان الجاري 16 قيدا لمعاملات تقاعدية جديدة لعمال بلغوا السن القانونية للتقاعد فضلا عن منح 21 هوية تقاعدية للعمال المضمونين خلال المدة الزمنية ذاتها). واضاف ان (الدائرة تحرص على متابعة وانجاز معاملات المراجعين سواء اكانوا ارباب عمل او عمال بانسيابية كبيرة بعيدا عن الحلقات الروتينية مشيرا الى ان من بين الانجازات التي حققها قسم صرف الرواتب التقاعدية خلال النصف الاول من نيسان الجاري تحديث المعلومات الخاصة باستمارة المتغيرات بواقع 475 استمارة شملت نقل راتب من بريد الى اخر او من محافظة الى اخرى، او وصاية، او تغيير درجة العجز، او رمز الشرط للطلاب، او تعديل راتب، او قطع راتب، او الحذف والاطلاق كما وتمت الاجابة عن 58 استفسارا) . وتابع ان (قسم صرف الرواتب التقاعدية يتولى ايضا احالة العمال المضمونين الذين لديهم عجز جزئي ولم يكملوا السن القانونية للتقاعد الى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لتحديد نسبة العجز ليتم اصدار القرار باحالتهم الى التقاعد من عدمه لافتا الى ان الدائرة تعمل وفق الاستدلال القانوني الذي تضمنه القانون رقم 39 لسنة 1971 المعدل).

زيادة مخاوف

وازدادت المخاوف لدى الاقتصاديين بعد الاحصاءات التى اظهرت زيادة كبيرة في حجم الديون بشقيها الداخلي والخارجي حتى تجاوزت نسبة 100 بالمئة من الناتج القومي لمصر ، وقدر مصدر اقتصادي مطلع حجم الديون الخارجية بـ 103 مليارات دولار وفى ظل تزايد حجم الدين وتأثير زيادة فوائده على الاقتصاد القومى كشف مصدر بمجلس الوزراء ان الرئيس السيسى اصدر توجيهاته لرئيس الحكومة بالعمل على خفض الدين العام، وبناء على ذلك اصدر رئيس الحكومة توجيهاته الى الوزارات بعدم الاقتراض الا للضرورة واستخدام تلك القروض فى مشروعات تدر عائداً يمكن من خلاله سداد فوائد القروض.

فيما اعرب عدد من نواب البرلمان من اعضاء لجنة الموازنة من تخوفهم من سياسة الاقتراض الخارجى ومايمثله ذلك من عبء على الاجيال القادمة، وقررت اللجنة ارسال خطاب شديد اللهجة الى وزيرة الاستثمار لرفضها الحضور الى مجلس النواب لمناقشه تلك القضية.

وكشف محمد جمال الدين بيومى الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب لـ (الزمان) ان (فوائد الديون تستهلك 3/4 الميزانيه الا انه اضاف انه لايخشى تزايد حجم الدين الخارجى لانه يتم سداده على فترات طويله الاجل وهو مايشكل نسبه قليلة اذا ماقورنت بالاحتياطي النقدي الا انه طالب بترشيد الاقتراض وخاصه الاقتراض الداخلي والذي اصبح يشكل خطرا على خطه التنمية).وفي السياق ذاته قال عز الدين حسانين الخبير المصرفى ان (الدين العام الاكبر على الموازنة ويحتاج تخفيضه الى اجراءات خارج الصندوق وحلولا مبتكرة) واشار حسانين الى ان (احد الحلول هو بعض شرائح الدين وادخال الدائنين من البنوك كشركاء لبعض المشروعات الصناعية والخدمية الحكومية.

واوضحت عاليه المهدى عميدة كليه الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق ان (سداد اقساط الدين بالاضافة الى فوائده يمثل عبئا كبيرا على الميزانية مشيرة الى ان الوضع الحاى يؤكد ضرورة مراجعة سياستنا فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي والداخلى ودعت د / عاليه الى ضروره توجيه التمويلات للمشروعات الانتاجية التى توفر فرص عمل للشباب) .