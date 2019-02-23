إنتصار علي شاعرة تكتب للوطن والمرأة
صورة وجدانية للنص النثري
خولة العكيلي
يتجسد الخطاب الشعري بجمالية الحرف والكلمة.. يرسم الصورة الوجدانية للنص الحافل بالمضامين الجياشة بالعاطفة الموشحة بالشجن تحاكي دواخل وأقتباسات الكاتب من فضاءات محيطه الغائرة في النفس تنوب عن المرأة لتسمو بالهدف المنشود , ذلك ما يبدو جليا” بنصوص الشاعرة أنتصار علي عبد عندما تكتب عن غيرها في أغلب الأحيان تتوارى وراء نصوصها حكايات خلف أبواب مغلقة غير قابلة للبوح تتفجر شعرا” تعري خبايا كانت عبأ ثقيلا” على حاملها عندما تثور الأنثى لخذلان أوهجرالحبيب فتقول :
انصفتنيّ!
بلقاء غازل’صمتيّ.
لا تضيعنيّ.
اول’اللقاء’ اصبنا.
واشتقتّ دون’ارادتي.
وببوابتيّ..
عيونّ زرقاء’..
وقلبي مضطرب’ حين’مس′
لحنك’غربتيّ
لكنها لم تغفل عراقها يبقى هاجسها الأكبرأصدرت له ديوان( بطولة عراقية .. لايهزم بلادي ) تناجي حراس الوطن فتقول :
وكتم’مآذننا
جوعّ أحلامنا
طغيان’ الاساطيل’ جاءوا
لخير’ أمة” اخرجتّ للناس
بكلام الرحمنّ أبصمّ
قرآنيّ بيمينيّ
حماك’ الّله’ اوطان
إضاءة
أنتصار علي عبد
مواليد بغداد
بكالوريوس علوم حاسبات – الجامعة المستنصرية 1985
بكالوريوس قانون – كلية الرشيد الجامعة 14 20
دكتوراه فخرية من هيئة الأمم المتحدة 2018
تجيد اللغة الأنكليزية بطلاقة
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين
عضو اتحاد الادباءوالكتاب العراقيين
عضو اتحاد مجلس الشعراء العرب
شاعرة باتحاد الشعراء للوطن العربي
شاركت في مهرجانات شعرية محلية وعربية نالت العديد من الأوسمة والجوائز التقديرية لعملها كحقوقية وشاعرة
لها ثلاثة دواوين شعر خذلان وغربة روح ، تقلبات لاترى الشمس و ديوان بطولات عراقية لن يهزم بلادي , كرمت في مهرجان النصر الكبيرفي بغداد بشهادة الابداع والتميز.