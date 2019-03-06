ديمقراطية (بوبجي)

إنتصار العولمة وهزيمة مجتمع – ياسر الوزني

حقاً ما الذي حل ببغداد إذن …؟

في يوم مضى كان الناس يلتقون عند حكايات المواقد وآماسي المسرات..

أما اليوم فإن بعضهم يدعو الآخر الى سهرة بكاء ينتحبون فيها الفجيعة التي حلت بهم وتلك التي يخافون قدومها إليهم.

من الذي فعل هذا ببغداد فأطلق فيها البكاء والشجن ليخنق الأغاني وإيقاعات الخلاخل وقهقات الصغار …؟

تلك الكلمات كانت نهاية المقدمة التي سطرها الأستاذ سعد البزاز بتاريخ 15/4/1996 على صفحات كتابه د.علي الوردي في الطبيعة البشرية ، مادة دسمة من الدراية والخبرة والعقل الجريئ في محاورة إتسمت بالفكر البلاغي والنقدي أسماها (محاولة في فهم ماجرى), في الكتاب عناوين أهمها .. العراق أولاً ،،الظلم الأجتماعي في مجتمعنا ،،القيم العشائرية ،،مأزق المرأة العراقية ،،الدوافع القهرية،القيم البغدادية ..وفيه أيضاً محطات أخرى . ربما يستغرب القارئ الكريم علاقة العنوان بالمقدمة!!وعندي جوابان خيرهما ماقاله سيدنا الأمام علي(ع) في الأهتمام بالصحة والبدن (ان للأبـدان حالات ست ..الصحة والمرض والنوم واليقظة والموت والحياة ، وكذلك الأرواح فان صحتها اليقين ومرضها التردد ونومها الغفلة ويقظتها التوجه وموتها الجهل وحياتها العلم ) والثاني درهم وقاية خير من قنطار علاج ،وتجنب الفجيعة(تلك الكلمة المؤثرة التي أستعرتها من مقدمة الكتاب) فلا تدمع عين ولايحزن قلب ،أعتذرمنكم لكني أعتقد أن المقدمة جاءت على مقاس منظبط مع غاية المقال .

الأمن الأجتماعي والأمن الأنساني ..الأمن الاجتماعي حسب النظرة القرآنية بأنه (اطمئنان يجده الفرد وما يمنع خوفه في حاضره، ويمنع قلقه على مستقبله، ويحرص على تبادله مع الآخرين عبادة لله، بممارسة ذاتية منه يحقق بها مشاركة إيجابية مجتمعية وحضورا فاعلا، وبممارسات وواجبات منوطة بالحاكم يكلف بها مؤسسات عاملة في المجتمع، وبرقابة ومتابعة من النظام السياسي لتحقيق غاية خلق الله للإنسان ومقاصد الشريعة .. ،في حين يركز مفهوم الأمن الانساني على الانسان الفرد وليس على الدولة أي تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة إذْ قد تكون الدولة آمنة في حين يفتقر بعض من مواطنيها إلى الأمن لظروف عِدة.

أبعاد الأمن الاجتماعي : البعد السياسي /معناه الحفاظ على الكيان السياسي للدولة وحماية المصالح العليا ..البعد الاقتصادي /توفير أسباب العيش الكريم وتلبية الاحتياجات الاساسية ورفع مستوى الخدمات مع العمل على تحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل ..البعد الاجتماعي / توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء ، والعمل على زيادة قدرة مؤسسات التوجيه الوطني لبث الروح المعنوية .. البعد المعنوي أو الاعتقادي /احترام المعتقد الديني بصفته العنصر الأساسي في وحدة الأمة التي تدين بالاسلام وتتوحد مشاعرها باتجاهه ، مع مراعاة حرية الأقليات في اعتقادها..البعد البيئي / حماية البيئة من الاخطار التي تهددها كالتلوث وخاصة في التجمعات السكنية القريبة من المصانع التي تنبعث منها الغازات التي تسهم في تلوث الهواء ، والاضرار بعناصر البيئة الاخرى من نبات ومياه .

عوامل تهديد الأمن الاجتماعي ..الانحراف/ هو الابتعاد عن المسار المحدد وانتهاك القواعد والمعايير ومجانبة الفطرة السليمة واتباع الطريق الخطأ المنهي عنه حكما وشرعاً… الغلو/ ويعني التجاوز المجانب لحد الاعتدال . .المخدرات /وهو من أخطر الآفات التي تهدد المجتمع وتعبث بكيانه واستقراره لما تتركه من آثار سلبية على صحة الابدان والعقول .. الفقر/ من أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية حيث يؤدي الحرمان والعوز إلى بروز حالات الجنوح التى تدفع أصحابها إلى السرقة والانتقام.

جديد العنف(عولمة الألعاب)

PUBG) Player Unknown’s Battlegrounds) صدرت عام 2017وتعرف بلعبة ساحات معارك اللاعبين المجهولين ، يقال أن عددلاعبيها تجاوزوا أكثر من 400 مليون حول العالم، سرقت عقول الشباب وتركيزهم واستولت على حياتهم الشخصية وبعضاً من أموالهم. علماء النفس يقولون أنها عملية اختطاف من نوع آخر، التجربة الأولى تكون بإرادتك لتتحوّل في ما بعد إلى شــــــــــيء من الإدمان. تعلّمك فن القتل والاستمتاع فيه، “تثقفك” حول أنواع الأسلحة ?والرصاص وتجبرك على الهرب من عالٍم واقعيّ خطر إلى آخر افتراضيٍ أخطر، تجعل الإنسان يهرب من واقعه ليعيش في عالم آخر بعيداً من الحقيقة. فلا يدرك ?دائماً الفرق بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي ،توهم الآخرين بأن أساليب العنف هي الطريقة الوحيدة للدفاع عن النفس، “وكأن العنف هو الوسيلة ?للوصول الى الهدف المنشود وإلغاء الآخر أمر طبيعي”.

تجعل الفرد يلجأ إلى العنف لحل نزاعاته، كأن الاذية أصبحت أمراً عادياً، وتصبح بذلك ردات فعله عصبية كما يصبح منعزلاً اجتماعيًا ويتفاعل مع اللعبة ويعيش في عالم خيالي هذه الخطورة وغيرها من المشاكل الأسرية والصحية والدراسية والعائلية دعت أجهزة الأمن في بعض الدول ومنها الأردن الى منع كوادرها تحميل واستخدام هذه اللعبة لما تحتويه من تشجيع على عمليات القتل والتدمير وتشكيل العصابات، بل أنها حذرتهم من عقوبات على المخالفين .

عولمة الأنسان والأخلاق

تتكفل آليات العولمة بفرض أخلاقياتها أوالأخلاقيات التي يجرى تفصيلها في المركز(الغرب) ليتم ترويجها في الهامش (شعوب العالم الثالث ) بما يخدم الهدف الأساس (الاقتصادي التجاري السياسي والثقافي) . أن كثيراً من النخب المثقفة أصبحت تدرك هذا التهديد الأخلاقي السلبي الذي لم يسلم منه العلماء أنفسهم بعد أن أصبحت المعرفة متملكة وخصوصية ولصالح النشاط المادي بل لم تسلم حتى المناهج العلمية من مؤسسات الأعمال الممولة ، إن الحديث اليوم ينصب عن نوع الإنسان الذي يريدون إنتاجه وتحويل الطبيعة البشرية إلى كائنات أخطر ما تكون وأكثر ما تكون خروجا عن سمات هذا الكائن وهو الإنسان ذو الطابع الأخلاقي الفطري وذو الكرامة التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها،إن قيم السرعة والقوة والربح والمنفعة في كل شؤون الحياة هي في تضاد مع قيم التضحية والمساعدة والتعاطف ، قادة العولمة لم يقفوا عند هذا الحد بل تعدى إلى حماية شبكات الفساد والمافيات الدولية التي تتجاوز سلطتها سلطة الحكومات نفسها في أكثر من مكان في العالم، فضلا عن تمكين وتعزيز النفاق السياسي الذي تمثله حماية الديكتاتوريات عندما لا تتعارض مع أهدافها أو من خلال تدمير البيئة والثروات الطبيعية من أجل مصالحهم أو مصالح الشركات الكبرى في العالم.

مسؤولية الدولة والمجتمع في حماية المواطن ..

ليس للعولمة حدود ،هي كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد..فهل يمكن لنا تجنب تأثيرها …؟

1.يمتلك المجتمع القدرة على تفعيل أدوات الضبط الاجتماعي ومعالجة الاختلالات الناشئة ووضع الحلول الناجحة لها .

2.تتولى الدولة بما تملك من أجهزة وقدرات في التصدي لكل الأخطار وتحسين الاوضاع المعيشية والاخذ بيد الفئات الأقل خطاً لتنال نصيبها من الرعاية ،كما تقوم المؤسسات التربوية بإعداد النشء اجتماعياً ونفسياً ومعرفياً .

3.لابد أن يكون للجهازالقضائي والأمني دوراً في التصدي للآفات التي تهدد المجتمع .

4.دور المسجد في تهذيب الاخلاق والحث على المكارم ، والتحذير من الفتن فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والصوم جُنة ، والذكر غذاء الروح ، ومبعث الطمأنينة .

5.تشكل النوادي والجمعيات الخيرية داعماً رئيساً في مكافحة الآفات الاجتماعية عن طريق توجيه طاقات الشباب إلى العمل النافع والابتعاد عن رفاق السوء من خلال الأنخراط في النشاطات الهادفة والاعمال التطوعية .

6.دور أجهزة الاعلام المطبوع منها ، والمسموع والمرئي والتي تساهم بشكل فاعل في خلق الرأي العام ، والتوجيه بما لديها من حضور ، وقدرة على الانتشار وبما تملك من سلطة معرفية ومعنوية .

7.تبقى الاسرة الحاضن الأول وحجر الأساس في البناء التربوي ، فالتربية الصالحة المسؤولة تقدم للجميع أفراداً أسوياء قادرين على المشاركة في بنائه بكفاءة واقتدار .

8.وتكمّل المدرسة والجامعة ما بدأت به الأسرة من الاعداد والصقل وغرس القيم والفضائل وتزويد الاجيال بالمعرفة والخبرة ليكونوا أعضاء صالحين في مجتمع تسوده العدالة والمساواة تحت مظلة الأمن والأمان .