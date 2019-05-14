ماروتا يرد على إقتراب كونتي من تدريب النيراتزوري

إنتر ميلان يهزم فيرونا ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإيطالي

مدن- وكالات

استعاد إنتر ميلان، ذاكرة الانتصارات بالدوري الإيطالي، بعد أن فاز بشق الأنفس (2-0) على كييفو فيرونا، الهابط للقسم الثاني، في ختام الجولة الـ36 من البطولة.

فعلى ملعب “جوزيبي مياتزا”، سجل “النيراتزوري” هدفًا في كل شوط؛ حيث افتتح المهاجم الشاب ماتيو بوليتانو، باب التسجيل في الدقيقة (39).

وبالشوط الثاني، انتظر أصحاب الأرض حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق لتأمين النتيجة بهدف ثان حمل توقيع النجم الكرواتي إيفان بيريتشيتش، بعد أن لعب الضيوف منقوصين من لاعب منذ الدقيقة (76) بطرد نيكولا ريجوني، ببطاقة صفراء ثانية.

بهذا يستعيد رجال لوتشيانو سباليتي، نغمة الفوز في البطولة بعد 3 تعادلات متتالية، أمام روما، ويوفنتوس، وأودينيزي على الترتيب.

ورفع الفوز، رصيد إنتر إلى 66 نقطة يستعيد بها المركز الثالث، المؤهل مباشرة لدوري الأبطال، من أتالانتا (65 نقطة)، الذي تراجع للمركز الرابع، قبل جولتين من النهاية.

على الجانب الآخر، لم تؤثر الخسارة في موقف فيرونا الهابط، حيث ما زال قابعا في ذيل الترتيب بـ15 نقطة، واصطحب معه فروسينوني، ليبقى تحديد الطرف الثالث خلال الجولتين الأخيرتين.

أكد بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أن كل ما يتردد حول اقتراب أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي، من تولي القيادة الفنية للنيراتزوري، مجرد شائعات.

وقال ماروتا، خلال تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “كونتي إلى إنتر؟ هناك دائما الكثير من الشائعات، ويجب أن أقول إن لوتشيانو سباليتي يعمل بشكل جيد معنا، ونحن في المركز الثالث أو الرابع في جدول الترتيب”.

وأضاف: “لقد طلبنا من سباليتي أن نتأهل إلى دوري الأبطال، وهو يُحقق ذلك في الوقت الحالي، ولا أفهم لماذا يتعرض لضغوط كبيرة مؤخرًا”.وتابع: “دوري الأبطال؟ لم نحسم تأهلنا بعد، هذا ما نعرفه”.

وعن أزمة تسجيل الأهداف، أوضح: “صحيح واجهنا وقتًا صعبًا للتسجيل في توقيت متأخر، لكن هذا يحدث لأي فريق يصل إلى هذه المرحلة”.

واختتم: “سننتظر حتى نهاية الموسم، قبل إجراء تقييماتنا، ونرى أين سنصل في النهاية في جدول الترتيب”.

يرى أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس السابق، أنَّ تولي أنطونيو كونتي، القيادة الفنية لإنتر ميلان، خطوة غريبة.

وقال ديل بييرو، خلال تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “كونتي إلى إنتر؟ من وجهة نظر رياضية سيكون الأمر غريبًا بالنظر إلى ماضيه، لكننا نتحدث مع مدير فني محترف، وفريق لديه إمكانيات كبيرة”. وأضاف: “مع وجود ماروتا، لن أتفاجأ بتولي كونتي تدريب إنتر ميلان كخطوة، والأجواء الجيدة متاحة، كما أن صرامة كونتي وطريقة لعبه يمكن أن تساعد الإنتر”.

يُذكر أن كونتي سبق وتولى تدريب يوفنتوس، وبعدها قاد المنتخب الإيطالي، ثم رحل إلى إنجلترا لتدريب تشيلسي حيث توج مع البلوز بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتبط اسم كونتي، خلال الفترة الأخيرة، بالعديد من الأندية، لكن مؤخرًا أفادت تقارير صحفية، بأنه اقترب من تولي تدريب إنتر ميلان.

ومن جانبه يرى ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، أن نجم السيدة العجوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، يُشبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وعمل أليجري مع إبراهيموفيتش، خلال فترة وجوده في ميلان، قبل أن يرحل السويدي، إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وقال أليجري، خلال تصريحات نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “رونالدو؟ من حيث العقلية هو الأفضل، فهو دائما يُحفز نفسه ليكون أفضل رغم أنه في عمر الـ34 ويجب أن يكون مثالاً لكل اللاعبين الشباب”.

وأضاف: “رونالدو يُذكرني بإبراهيموفيتش، فهدفهما كان دائمًا الفوز، وإبرا كان يُصاب بالجنون لمجرد تمريرة خاطئة في المران”.

يُذكر أن رونالدو، انضم لصفوف السيدة العجوز الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، وقاد البيانكونيري للتتويج بلقب الكالتشيو، وكأس السوبر الإيطالي.