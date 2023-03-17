إنتخاب إيفانتينو رئيساً لفيفا وإشادة بنجاح تنظيم خليجي 25

بغداد- الزمان

أقيم كونغرسُ الاتحاد الدوليّ في العاصمةِ الرواندية كيجالي بحُضور ممثلي العراق عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أحمد الموسوي والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان. وتمّ تجديد انتخاب انفانتينو رئيساً للاتحادِ الدولي لأربع سنوات مقبلة، وبعدها ألقَى رئيس الاتحاد الدوليّ كلمةً بهذه المناسبة شكرَ فيها الاتحاداتَ الوطنيّة التي جددت ثقتها بقدراته لقيادةِ دفة الفيفا في الفترةِ المقبلة، متطلعا لمزيدٍ من النجاح، وأن تكون كرة القدم رسالةَ سلام ومحبة بين الشعوبِ مع إبداء شراكةٍ حقيقيّةٍ مع الجميع. وأشاد ايفانتينو بنجاح العراق في تنظيم خليجي 25 في البصرة، وأوضح أنه وجدَ الحماسةَ والشغف غير المسبوق لدى العراقيين في كرةِ القدم.