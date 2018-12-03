إنتخاب أحمد منفي محافظاً للمثنى بديلاً عن فالح الزيادي

المثنى – سعد حسين

انتخب أعضاء مجلس محافظة المثنى احمد منفي لمنصب المحافظ بديلا عن فالح الزيادي الذي فاز بعضوية مجلس النواب خلال الدورة الحالية. وقال مصدر في المحافظة ان (المجلس صوت في جلسته على انتخاب منفي لمنصب المحافظ بدلا من الزيادي). من جهة اخرى أعلن مكتب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري عن البدء بإعادة إعمار سوق القيصرية في المحافظة . وقال مكتبه في بيان امس ان (الجبوري ترأس اجتماعاً للجنة إعادة إعمار وصيانة سوق القيصرية التراثي في كركوك وتقرر البدء بإعادة إعمار وصيانة السوق ورفع الأنقاض والمخلفات من جميع المحال وفق رؤية مفتشية اثار كركوك إلى جانب اجراء كشف موقعي للأضرار مع التأكيد على سرعة العمل وإنجازه), واكد الجبوري ان (سوق القيصرية هو يجسد ذاكرة كركوك التأريخية وصورة لأروع تكاتف وتعايش مكونات كركوك ونحن في الإدارة حريصون على سرعة تنفيذ اعمال الصيانة وإعادة الروح والحياة للسوق وخدمة أصحاب المحال). وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد طالب الرئاسات الثلاث بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في التصدي لما وصفتها بمحاولات زعزعة الحالة الامنية وتمزيق اللحمة بين مكونات كركوك. وقال بيان انه (في الوقت الذي شهدت فيه الساحة السياسية في كركوك خلال الاونة الاخيرة سلسلة لقاءات واجتماعات بين الاطراف السياسية بهدف المضي قدما بجهود ترسيخ وتكريس عرى واواصر ووشائج العلاقات الاخوية بين مختلف مكونات وقوميات كركوك وتجاوز المرحلة الراهنة بما يخدم اهالي المحافظة ، اقدمت جهات مدعومة على مواصلة محاولات زعزعة الحالة الامنية وتمزيق اللحمة بين مكونات المحافظة) على حد تعبير البيان. واضاف (نرفض جميع هذه المحاولات التي تجري بتنسيق مشبوه بين مجوعة من الجهات لاتريد الخير للمحافظة مستغلة الحالة غير الطبيعية التي تمر بها كركوك بشكل عام وانعدام حالة التوازن الامني والاداري فيها).

مطالبا الرئاسات الثلاث بـ(تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تسعى لزرع بذور الفتنة بين ابناء كركوك والوقوف بحزم بوجه مساعي القفز على الدستور والقانون).