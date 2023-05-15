

إنتخاباتهم وإنتخاباتنا – قاسم حسين صالح

وانا اتابع انتخابات الرئاسة والبرلمان في‮ ‬تركيا‮.. ‬تذكرت انتخاباتنا.عدد الذين شاركوا في‮ ‬الانتخابات بتركيا أكثر من‮ ‬85بالمئة فيما بلغت نسبة الذين لم‮ ‬يشاركوا في‮ ‬الانتخابات الأخيرة بالعراق أكثر من‮ ‬80‮ ‬بالمئة.بدأت عملية الفرز مباشرة بعد‮ ‬غلق صناديق الاقتراع‮ ‬،وتعلن النتائج دقيقة بدقيقه على الشاشات‮ ‬،فيما بالعراق‮..‬انتم تعرفون لم‮ ‬يتهم اي‮ ‬طرف طرفاً‮ ‬اخر بالغش أو التزوير فيما كانت الاتهامات‮ ‬وسرقة صناديق الاقتراع في‮ ‬العراق بحال مخجل.بعد ساعتين او ثلاث من الان‮..‬ستعلن النتائج في‮ ‬تركيا‮..‬يعني‮ ‬في‮ ‬24ساعة انتخابات شارك فيها أكثر من ستين مليون وتعلن النتائج‮!! ‬لكم أن تضيفوا‮ .. ‬ولكم أن تتساءلوا‮ ..‬متى نكون مثل الشعب التركي‮ .‬جارنا؟‮!‬