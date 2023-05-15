إنتخاباتهم وإنتخاباتنا – قاسم حسين صالح
وانا اتابع انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا.. تذكرت انتخاباتنا.عدد الذين شاركوا في الانتخابات بتركيا أكثر من 85بالمئة فيما بلغت نسبة الذين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة بالعراق أكثر من 80 بالمئة.بدأت عملية الفرز مباشرة بعد غلق صناديق الاقتراع ،وتعلن النتائج دقيقة بدقيقه على الشاشات ،فيما بالعراق..انتم تعرفون لم يتهم اي طرف طرفاً اخر بالغش أو التزوير فيما كانت الاتهامات وسرقة صناديق الاقتراع في العراق بحال مخجل.بعد ساعتين او ثلاث من الان..ستعلن النتائج في تركيا..يعني في 24ساعة انتخابات شارك فيها أكثر من ستين مليون وتعلن النتائج!! لكم أن تضيفوا .. ولكم أن تتساءلوا ..متى نكون مثل الشعب التركي .جارنا؟!