إنتحاري يقود عجلة مفخخة يوقع أربع ضحايا في كركوك

كركوك – مروان العاني

استشهد عنصر في الشرطة الاتحادية وأصيب ثلاثة آخرون لدى انفجار سيارة مفخخة في كركوك امس الاربعاء. وقال مصدر امني إن (الحصيلة الاولية لانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مدخل ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة في كركوك بلغت شهيداً واحدا وثلاثة جرحى من الشرطة الاتحادية) وبحسب مصدر امني آخر فإن (الانتحاري كان يروم تفجير نفسه على مدير ناحية الرياض قبل ان تكشفه استخبارات الحشد الشعبي ليفجر نفسه قبل الوصول اليه) . ونجحت قوة امنية من قيادة عمليات صلاح الدين في تطهير منزلين مفخخين والعثور على 10 عبوات ناسفة و21 صاروخا و15 علبة تحتوي مواد متفجرة في منطقة الصينية محافظة صلاح الدين ، واكد بيان لمركز الاعلام الامني (معالجة المواد المضبوطة تحت السيطرة من دون حادث يذكر)، مضيفا ان (قوات أمنية في قيادة عمليات سامراء عثرت على عبوة تحتوي مادة سي فور وتمكنت من تطهير منزلين مفخخين في منطقة زور البو حشمه). من جهة اخرى أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط واتلاف سبعة أطنان من البرتقال الممنوع استيراده في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران.وقال بيان للهيئة امس ان (لجنة ممثلة من الكمرك المدني والعسكري والزراعة والامن الوطني والبحث والتحري في منفذ الشيب قامت باتلاف حمولة سبعة أطنان من محصول البرتقال الممنوع استيراده في منفذ الشيب الحدودي). واضاف انه (في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، الذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية لتشجيع للمنتج المحلي قامت اللجنة المشكلة بمصادرة الشحنة). وأعلنت امانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بدار القضاء بمدينة الشعلة من أجل فك الاختناقات المرورية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة.

وقال بيان للأمانة ان (ملاكات دائرة بلدية الشعلة قامت برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بدار القضاء في منطقة ذات السلاسل بمدينة الشعلة في اطار جهد تنسيقي مشترك بين ملاكات الدائرة البلدية والقوات الامنية ومديرية المرور العامة). وأضاف ان (رفع الكتل الكونكريتة في هذا الموقع سيسهم في تخفيف الزخم المروري وتأمين انسيابية حركة المركبات للطريق القادم من منطقة الرحمانية باتجاه جسر الشعب والطريق الرابط بين حي الجوادين وتقاطع الحمزة بحي الغزالية).