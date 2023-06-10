للمرة الأولى في تاريخ التعليم العالي

إنبثاق رابطة للأكاديميين المتقاعدين

بغداد – كمال مصطفى

اعلن في بغداد عن تاسيس رابطة للاساتذة الجامعيين المتقاعدين بحضور حشد من رواد التعليم الجامعي وقياداته العلمية.

وبدا الحفل الذي حضرته وفود من والمحافظات تمثل مختلف الجامعات العراقية بتنوع اختصاصاتهما وتاريخهما الاكاديمي العريق بتلاوة من ايات الذكر الحكيم نبهت لاهمية العلم والعلماء ومكانتهم في المجتمع وتلتها قراة لسورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق من الاكاديميين والمفكرين الذين اغتالهم الارهاب واخرين ارتقوا لسماء الرب دفاعا عن القيم الوطنية والانسانية ثم عزف النشيد الوطن وساد صمت واصغاء عميق لمعانيه الجليلة التي تتفاعل مع روح وعقل الاكاديميين لتحقيق صورة العراق الجديد.

والقى صاحب مبادرة تاسيس الرابطة لبنان الشامي كلمة استعرض فيها اهداف الرابطة التي حملت اسم ( رابطة الاكاديميين المتقاعدين في العراق) وانبثقت رسميا في حزيران الجاري وهي تعبر عن الايمان بمكانة الاستاذ الجامعي ودوره الحقيقي في بناء الانسان وتعمير الاوطان ونشر جودة التعليم وترصينه وتفعيله وًفقا للمعايير الدولية. والتزام الرابطة بنهجها الاكاديمي المستقل وتسعى لتحقيق مصالح الاكاديميين وتفعيل دورهم المحتمعي . ورعاية نشاطاتهم العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

أستاذ أول

واشار الشامي الى ان الرابطة تعد اول تشكيل ولقاء وتجمع في العراق يضم الاكاديميبن المتقاعدين في العراق وخاصة الاساتذة الجامعيين وبينهم وزراء ووكلاء وزارات ومستشارون ورؤوساء جامعات وعمداء كليات، ورؤوساء اقسام وبعضهم حصل على لقب الاستاذ الاول المتميز واخرين حصلوا على لقب استاذ متمرس ومنهم من حصل على اوسمة والقاب علمية من جامعات وجمعيات دولية. ومنهم لديه عشرات المؤلفات والبحوث وبراءة اختراع واشرفوا على مئات اطاريح ورسائل الدكتوراة والماجستير وشاركوا بعشرات من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية داخل وخارج العراق وتخرج على ايديهم الالاف من الخريجين ومنهم الان يحملون القاب علمية وعلماء هؤلاء هم النخبة المؤسسه لرابطة تسعى لجمع كل هذا الكفاءات لمواصلة مسيرتهم لخدمة الوطن).

واشار الشامي (لاهمية الرابطة وجهودها المنظمة ونجاحها في تحشيد هذا العدد الكبير من النخب الجامعية المتميزة ولاول مرة في تاريخ التعليم العالي والتي كانت لها لمسات مشهوده في صرح التعليم الجامعي والبحث العلمي عبر تاريخه الطويل).واكد ان (الرابطة وبالتعاون والتنسيق مع نقابة الاكاديميين وتعاون بعض المتقاعدين والاخيار من المسؤولين يعملون وينسقون لضمان حقوق المتقاعدين واستثمار خبراتهم. لكي يواصلون جهادهم واجتهادها في تحقيق وتعزيز الجهد الوطني في استثمار الطاقات العلمية في تنشيط حركة التنمية).

وتحدث ممثل نقابة الاكاديميين محسن حساني عن اهمية الرابطة التي ستكون سندا للنقابة التي بذلت جهود طيبة لاسترجاع حقوق المتقاعدين وكشف هذا التحرك ان التعاون والتضامن وسيلة مهمة وفعالة لتحقيق كل الامال المرجوة في حياة حرة كريمة للاستاذ الجامعي قبل التقاعد وبعده والتعامل معه كطاقة معرفية في خدمة المجتمع.

واستعرض حساني (العديد من الانجازات المتحققة بقرارات قضائية لاحتساب سنوات الخدمة او الالقاب العلمية المتاخرة).

دور المعلم

والقى الشاعر احد الاكاديميين….قصيدة بالمناسبة اشادت بدور المعلم والاستاذ في بناء الاجيال عبر كل الزمنة).

واتيحت الفرصة للحضور الذين ظهرت عليهم علامات الارتياح والاستبشار والحماسة التعريف عن انفسهم وامنياتهم وشكرهم لما تحقق وامالهم بالاتي من الانجازات… وجرت لقاءات تعارف ومودة واستذكارات جميلة

وقبل ختام اللقاء والتقاط الصور التذكارية والتوصية بعقد لقاءات دورية تحدث الاكاديمي الاعلامي عميد كلية الاعلام الاسبق هاشم حسن التميمي نيابة عن الحضور ونقل تثمينهم وشكرهم لجهود الشامي وحساني وقال (نترقب من الرابطة ان تبلور اتجاها قويا وطنيا يعزز الهوية ويرتقى بالانسان مع مسار توظيف طاقات الاساتذة وخبراتهم في الاستشارات في مجالات التخصص واستعادة القيمة المعنوية للاستاذ وهيبة الشهادات العليا).

وستعقد الهيئة التاسيسية اجتماعات لاحقة لمناقشة مسودة للنظام الداخلي واختيار شعار رمزي للرابطة يعبر عن اهدافها.