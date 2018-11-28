إمرأة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجيش‭ ‬السلوفيني‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الأطلسي

ليوبليان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬: ستتولى‭ ‬امرأة‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السلوفينية‭ ‬مع‭ ‬تعيين‭ ‬الجنرال‭ ‬الينكا‭ ‬ارمنك‭ ‬رئيسة‭ ‬لاركان‭ ‬الجيوش‭ ‬امس،‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للحكومة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اقتراح‭ ‬تعيين‭ ‬الجنرال‭ ‬ارمنك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬خبرتها‭ ‬كقائدة‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬السلوفيني‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬جيش‭ ‬محترف‭ ‬وتدريبها‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‮»‬‭.‬

والجنرال‭ ‬ارمنك‭ ‬‭(‬55‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ستكون‭ ‬المرأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬الأركان‭ ‬الحاليين‭ ‬للدول‭ ‬ال29‭ ‬أعضاء‭ ‬الحلف‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬السلوفيني‭ ‬بوروت‭ ‬باهور‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬من‭ ‬المسؤولة‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬تحسن‭ ‬أوضاع‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬بعد‭ ‬نتائج‭ ‬سيئة‭ ‬تعود‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬الوسائل‭ ‬المخصصة‭ ‬لمجال‭ ‬الدفاع‭. ‬وأقيل‭ ‬سلف‭ ‬ارمنك‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬إحدى‭ ‬وحداته‭ ‬في‭ ‬إمتحانات‭ ‬الجدارة‭ ‬في‭ ‬الحلف‭. ‬واعتبرت‭ ‬الوحدة‭ ‬أولا‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مؤهلة‭ ‬للقتال‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إمتحان‭ ‬إستدراكي‭.‬

وسلوفينيا‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬الحلف‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬وتضم‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة‭ ‬بينهم‭ ‬6770‭ ‬عسكريا‭. ‬وخفضت‭ ‬موازنتها‭ ‬الدفاعية‭ ‬لتصبح‭ ‬1%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬لخفض‭ ‬النفقات‭ ‬العامة‭ ‬تقررت‭ ‬بعد‭ ‬الآزمة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬2012-2013‭. ‬وتعهدت‭ ‬الحكومة‭ ‬تأمين‭ ‬وسائل‭ ‬إضافية‭ ‬للجيش‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تخصص‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬1,14%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬2024‭. ‬والحصة‭ ‬المخصصة‭ ‬للدفاع‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬2010‭ ‬تمثل‭ ‬1,6%‭ ‬من‭ ‬الثروة‭ ‬الوطنية